Băsescu critică politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela: „Trump e ca Putin, doar că Putin e un criminal”

Traian Băsescu critică politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela.

„Este grav când un președinte nu ține cont de dreptul internațional.

La dimensiunea asta America nu a fost niciodată, atât de agresivă încât să ocupe teritoriile aliaților. Trump e ca Putin. Doar că Putin e un criminal.

Situația cu Venezuela s-a întâmplat din cauza rezervelor de țiței nu a traficului de droguri. Venezuela a fost capturată pentru țiței, iar Groenlanda pentru pământurile rare”.

Pentru mine e un șoc comportamentul lui Trump. Ce face Trump e un deserviciu Americii. Dpdv al securitățiii SUA, Groenlanda e foarte importantă, dar nu o ocupi militar”