Iată cele mai puternice pașapoarte din lume pe anul 2026. Ce loc ocupă România

18 ian. 2026, 14:26, Actualitate
Iată cele mai puternice pașapoarte din lume pe anul 2026 / Sursa FOTO: Shutterstock

Clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume arată care sunt documentele vânate de mulți oameni. Iată pe ce loc se află pașaportul românesc.

Potrivit datelor furnizate de Henley Passport Index, Europa domină topul pe 2026 prin numărul mare de țări foarte sus clasate.

Cine e pe primul loc

Totuși, lider absolut rămâne Asia, semn că majoritatea planetei visează la un pașaport din această parte a globului. Realitatea care se desprinde din acest clasament este că, în 2026, de mișcare nu este distribuită egal pe întreg mapamondul. În întocmirea ierarhiei, cei de la Henley Passport Index s-au bazat pe informațiile IATA despre accesul fără viză sau cu formalități minime, după cum scrie Euronews.com.

România stă destul de bine: pașaportul nostru este pe locul 11 la nivelul anului 2026, oferind acces fără viză la 178 de destinații, conform datelor oficiale.

Pe primul loc se află Singapore, cu acces la 192 de destinații fără viză în avans. Pe 2 vin Japonia și Coreea de Sud, ambele cu câte 188 de destinații.

Urmează cinci țări din Europa care împart locul 3, fiecare cu acces la 186 de destinații: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția. Iar mai departe în ierarhie întâlnim un alt grup mare de state europene, cu acces la 185 de destinații. De fapt, topul pașapoartelor este plin de țări din UE și din proximitate.

Plasarea României pe locul 11 în Henley Passport Index înseamnă că posesorii de pașaport românesc pot merge fără viză prealabilă în 178 de destinații din lumea întreagă. Acesta este indicatorul care arată cât de multe deplasări pot fi făcute fără dosare și programări la consulat pentru viză.

Denumirea „fără viză prealabilă” poate descrie trei situații:

  • intrare fără viză;
  • viză la sosire;
  • autorizație electronică (ETA/eVisa) obținută online, în funcție de regulile fiecărei țări.

Dar acest lucru nu elimină complet formalitățile. De exemplu, poți avea nevoie de pașaport valabil, dovadă de cazare, bilet de întoarcere, asigurare. Totuși, scurtează semnificativ partea birocratică.

Importanța clasamentului pașapoartelor

Henley Passport Index își întocmește clasamentul pe baza datelor furnizate de IATA. De asemenea, măsoară câte destinații sunt accesibile fără viză în avans. Din acest punct de vedere, acest top este considerat un barometru excelent al „mobilității” globale.

Chiar dacă informațiile sunt oficiale, cum regulile se pot schimba rapid în lume, ținând cont de diferite contexte politice, este bine să verifici mereu cuym stau lucrurile, înainte de a face o vizită în străinătate. Interesează-te de tipul exact de acces (fără viză, eVisa, ETA), care este durata maximă de ședere, condițiile pentru tranzit și dacă există eventuale cerințe speciale.

