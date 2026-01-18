Atenție, șoferi: Medicamentele considerate banale care te pot lăsa fără permis în 2026

Medicamente banale care te lasă fără permis

Testele rapide antidrog utilizate de Poliția Română au rol orientativ. Acestea pot indica prezența unor substanțe psihoactive chiar și atunci când șoferul a consumat doar medicamente legale. Un rezultat pozitiv la DrugTest nu este definitiv și trebuie confirmat prin analize de laborator, realizate de Institutul de Medicină Legală.

Dar, asta înseamnă timp pierdut și până la 72 de ore permisul suspendat.

Printre preparatele frecvent utilizate se regăsesc Biofen Plus și Nurofen Plus, care conțin codeină, o substanță din clasa opioidelor.

De asemenea, Diazepam, un medicament din categoria benzodiazepinelor, este cunoscut pentru efectele sale sedative și pentru influența asupra timpilor de reacție.

Pe listă apare și Fasconal, un analgezic combinat care poate afecta sistemul nervos central.

Administrarea acestor medicamente poate duce la somnolență, scăderea vigilenței și dificultăți de coordonare. În trafic, aceste efecte cresc semnificativ riscul de accident, avertizează ProMotor.

Lista oficială cu pastile interzise șoferilor

Ministerul Sănătății a publicat, în Monitorul Oficial, lista actualizată a medicamentelor care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule.

Acestea au efect psihoactiv și pot afecta concentrarea, capacitatea de a evalua o situație și viteza de reacție. Iar în unele cazuri, pot genera inclusiv halucinații.

De aceea sunt interzise atunci când urci la volan. Iar specialiștii recomandă citirea atentă a prospectului și respectarea avertismentelor privind conducerea vehiculelor. Medicamentele care pot influența șofatul sunt marcate distinct pe ambalaj, printr-un simbol de avertizare. Un triunghi cu laturi roșii, având în centru un semn de exclamare de culoare neagră, încadrat într-un pătrat alb.

Chiar dacă tratamentul este legal, responsabilitatea revine șoferului. Iar asta nu înseamnă doar un posibil rezultat pozitiv la DrugTest, ci și suspendarea permisului și chiar dosar penal.

