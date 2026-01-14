Prima pagină » Actualitate » Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani

Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani

Bianca Dogaru
14 ian. 2026, 09:27, Actualitate
Taxele impuse de Guvernul Bolojan au avut un efect invers față de cel așteptat de Executiv: au împins tot mai mulți consumatori spre piața neagră. Datele arată că, în 2025, comerțul ilegal cu țigări a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, pe fondul majorării TVA și accizelor, dar și al diferențelor mari de preț față de țările vecine. 

Potrivit unei analize Profit.ro, piața neagră a țigaretelor a urcat în noiembrie la 12,6%, față de 9,6% cât era în septembrie. Este cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani și se traduce prin pierderi de aproximativ jumătate de miliard de euro pentru bugetul statului.

De ce cresc vânzările ilegale

Principalul motiv este scumpirea țigărilor. După ce Guvernul Bolojan a majorat TVA și accizele, prețurile de la raft au crescut fără oprire. Pentru mulți fumători, țigările legale au devenit prea scumpe.

În același timp, în țările vecine, precum Bulgaria și Republica Moldova, țigările sunt mult mai ieftine. Diferența de preț îi încurajează pe cei care fac contrabandă, dar și pe cumpărători. Situația a fost amplificată și de eliminarea controalelor la granița cu Bulgaria, după intrarea României în Schengen.

Diferența de preț face diferența

Un pachet de țigări pe piața neagră costă, în medie, 19 lei. Pe piața legală, același pachet ajunge la peste 27 de lei. Această diferență explică de ce tot mai mulți oameni aleg să cumpere țigări fără taxe. La nivelul întregului an 2025, piața neagră a ajuns la o medie de 10,6% din consum, față de 9% în 2024. Este cea mai mare creștere din ultimii ani.

Cele mai afectate zone sunt vestul țării, unde peste 20% din țigări provin din contrabandă, și zona București-Ilfov, unde procentul a ajuns la aproape 15%. Statul pierde din această cauză aproximativ 500 de milioane de euro pe an, bani care ar fi trebuit să ajungă la buget din taxe și accize.

Poliția și Poliția de Frontieră spun că au confiscat în 2025 sute de milioane de țigări și au destructurat mai multe rețele de contrabandă. Cu toate acestea, fenomenul continuă să crească.

