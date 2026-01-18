Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare”

Un indian şi-a pus viaţa în pericol şi s-a avântat pe gheaţa lacului Romanescu, din Craiova, ca să salveze un copil de 5 ani, căzut în apă. Bărbatul s-a târât pe o sanie, până la fetiţă, iar în momentul în care a ajuns la ea şi a prins-o de mână, gheaţa s-a spart, iar salvatorul a căzut în apă. Imaginile au fost filmate de un martor care a postat un video pe reţelele de socializare. Indianul nu a renunţat şi a înotat cu copilul până la mal, salvându-i viaţa.

Primarul din Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a scris pe facebook că oamenii care s-au implicat în salvarea copilului vor fi premiaţi de către muncipalitate şi speră ca acest gest să devină „o inspirație și pentru alții”, iar salvatorul de origine indiană va primi titlul de „Cetăţean de Onoare” al Craiovei. Acesta este şi el tatăl unei fetiţe cu vârstă apropiată de aceea a copilului scos din apele lacului îngheţat.

„Salvatorul fetiței care era să se înece ieri în parcul Romanescu este cetățean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani și este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor, urmând să obțină permis de ședere. Pentru curajul și omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului, în speranța că gestul său va fi o inspirație și pentru alții. De asemenea, ceilalți craioveni care au sărit în lac să ajute și ei fetița vor fi premiați, urmând să luăm legătura și cu aceștia.”

Primarul municipiului a mai spus că municipalitatea a vrut să monteze un gard, însă nu s-a putut din cauza „ministrului #rezist al Culturii de atunci, Vlad Alexandrescu, ne-a trântit un raport prin care ne înfiera cu patos revoluționar că „distrugem” parcul„.

„În ceea ce privește absența gardului în jurul lacului Romanescu, e bine de știut că am vrut să îl montăm în 2016, când am reabilitat parcul. Dar, la sesizările repetate ale unor jurnaliști, ministrul #rezist al Culturii de atunci, Vlad Alexandrescu, ne-a trântit un raport prin care ne înfiera cu patos revoluționar că „distrugem” parcul. Că nu e bun gardul, că stâlpii sunt prea apropiați, că de ce așa multe camere video, că de ce sistem de irigat în parc, că… diverse… Când am spus comisiei trimise de la minister să ne înfiereze că am avut copii înecați iarna, fiindcă se dau cu sania pe dealuri și aterizează în lac, ne-au spus că și dacă se lovesc la cap în gard e rău… Concluzia comisiei chemate de cârcotașii craioveni era că am „mutilat” parcul. Pentru cei care nu își mai amintesc cum arăta parcul Romanescu înainte de reabilitare o să caut poze: cratere pe alei, bănci galbene și rupte, vegetație uscată… „, a mai scris Lia Olguţa Vasilescu.

Salvatorul indian începe să îşi revină din şocul termic, după cum se vede şi în fotografia acestuia de pe patul de spital.

