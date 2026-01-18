Prima pagină » Actualitate » Un primar PSD le bate obrazul parlamentarilor şi guvernanţilor: „Nu uitaţi că noi v-am susţinut în campaniile electorale. Desfiinţaţi comunele mici”

Un primar PSD le bate obrazul parlamentarilor şi guvernanţilor: „Nu uitaţi că noi v-am susţinut în campaniile electorale. Desfiinţaţi comunele mici”

Luiza Dobrescu
18 ian. 2026, 14:05, Actualitate
Un primar PSD le bate obrazul parlamentarilor şi guvernanţilor:

Primarul social-democrat Simion Ardelean din comuna Homoroadele-Satu Mare s-a supărat chiar şi pe propriii parlamentari şi guvernanţi, din cauza reorganizării administrative iminente. Mesajul transmis de Ardelean este cât se poate de clar. 

Încă o dată se adevereşte vorba că adevăraţii şefi ai parlamentarilor români sunt primarii din teritoriu. Tot mai mulţi dintre aceştia din urmă încep să îşi înalţe vocea împotriva guvernanţilor şi parlamentarilor care vor reorganizare administrativă. Edilul de la Homoroadele chiar le bate obrazul şi le aminteşte că nu ar fi deţinut acele funcţii fără ajutorul aleşilor locali.

„Mesaj pentru guvernanţi şi parlamentari

Respectaţi legea şi nu uitaţi că noi, aleşii locali, v-am susţinut în campaniile electorale, iar acum, nu vedeţi si nu auziţi, nevoile noastre!

Desfiinţaţi comunele mici şi nu vă mai bateţi joc de demnitari şi angajaţi!”, scrie edilul din Homoroadele.

Acesta le reaminteşte şi faptul că „ordonanţele ” trenulet”, emise de voi, în ultimii ani, au diminuat salariile in administraţia publică cu 40%”.

„Salariile în administraţie sunt mult sub nivelul celor din alte sectoare bugetare!”, mai spune Ardelean.

