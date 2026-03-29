Primarul municipiului, Emil Boc, anunţă pe facebook că, duminică, „Clujul aleargă pentru sănătate!”

Alături de acesta, la start, s-a aflat şi un alt politician împătimit al sportului, vicepremierul UDMR Tanczos Barna.

Peste 9.000 de participanți din 43 de țări au alergat duminică la un maraton organizat de o companie aeriană low-cost. la Wizz Air Cluj-

„O energie extraordinară. O comunitate unită prin mișcare. Am avut bucuria să alerg și în acest an, alături de colegii din Primărie și de clujeni, la crosul de 4 km”, scrie Emil Boc.

Vicepremierul Tanczos Barna a postat un story alături de primarul Clujului în care spun că se bucură să se revadă şi să alerge împreună la maraton.

