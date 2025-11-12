Cum îi asiguri copilului acces la educație de top fără să traversezi orașul?

Povestea Evolia, comunitatea care a înțeles că viitorul copiilor începe acolo unde trăiești

Diminețile din București sunt un test zilnic de răbdare. Părinți grăbiți, copii somnoroși, ambuteiaje care nu se mai termină și claxoane care anunță începutul unei noi zile pline de provocari. Pentru multe familii, drumul spre școală este un maraton, iar educația de top pare uneori un lux care se plătește nu doar în bani, dar și în ore multe pierdute pe drum.

Există și un altfel de model, unul în care copilul merge la școală pe jos, iar părintele își bea cafeaua privind spre lac, știind că în câteva minute copilul e deja în clasă, într-un mediu sigur, modern, chiar cu componentă educațională de nivel internațional.

Așa pot fi descrise diminețile în Cosmopolis și în Evolia. Evolia este noul proiect rezidențial dezvoltat în nord-estul Capitalei, acolo unde urbanismul integrat nu este doar un concept, ci o realitate construită cu grijă încă din fază de proiect.

Întreaga comunitate este o conexiune perfectă între locuințe moderne, infrastructură completă, școală, magazine, parcuri, transport privat și o aplicație digitală care ușurează viața rezidenților.

“Orașul” care a învățat să gândească pentru oameni

În România, urbanismul a însemnat adesea improvizație. Străzi apărute după cartiere, școli ridicate după ce familiile s-au mutat, spații verzi lăsate „pentru mai târziu”.

Cosmopolis Evolia a răsturnat această logică. Totul este planificat din start, de la alei pietonale și piste de biciclete, până la campusul educațional care devine inima comunității (Mark Twain International School Cosmopolis).

„Vedem un interes crescut pentru locuințe din partea părinților care vor pentru copiii lor acces rapid la o școală internațională, fără ore pierdute în trafic. Iar Evolia atrage exact acest tip de familii, care își doresc un mediu organizat, cu drumuri, alegi pietonale bine delimitate, infrastructură completă și o comunitate pentru care educația este foarte importantă”, explică Gabriel Voicu, Vicepreședinte SVN România, consultantul imobiliar și agentul exclusiv al Cosmopolis Evolia.

În mijlocul acestui ecosistem, campusul Mark Twain International School Cosmopolis devine un simbol al modului în care educația de calitate și urbanismul modern pot coexista armonios.

„Campusul Mark Twain International School Cosmopolis se desfășoară pe o suprafață de aproximativ un hectar, din care 8.000 de metri pătrați de școală desfășurată, cu peste 40 de săli de clasă, laboratoare, cabinete pentru activități extracurriculare, bibliotecă școlară și o sală de sport multifuncțională, Galaxy Sport Arena. La exterior am gândit o serie de locuri de joacă tematice și spații de relaxare pentru cei mici. Avem terenuri de sport, locuri de joacă Descoperitorii Universului, unde copiii din ciclul primar și gimnazial explorează și învață prin joacă”, povestește Ana Maria Georgescu, Director Asociat al Mark Twain International School Cosmopolis.

Cei mici descoperă acest spațiu ca pe o aventură.

„Cel mai mult îmi place că avem ore de știință în laboratorul nostru și că putem merge afară la locul Descoperitorii Universului să facem experimente. Simt că școala mea e un loc unde pot descoperi lumea”, spune Ana, elevă în campusul Cosmopolis.

Pentru părinți, siguranța, calitatea educației și proximitatea sunt argumente esențiale. Campusul este situat în complex, la câteva minute de mers de vilele și apartamentele din Evolia.

“Fiind un hub educațional internațional în dezvoltare, noul campus implementează curriculumul național autorizat de Ministerul Educației, oferind un program solid de formare academică, adaptat cerințelor actuale ale educației moderne. Complementar, elevii beneficiază de un program intensiv de limba engleză, care pregătește și conduce către suita de examene Cambridge English. Ca parte a rețelei Mark Twain International School, instituție acreditată pentru întregul continuum International Baccalaureate, Școala MTIS Cosmopolis integrează în procesul instructiv-educativ elemente definitorii ale educației internaționale de elită. Acestea se reflectă în abordarea pedagogică, în valorile și competențele cultivate elevilor, precum și în perspectiva globală și interculturală care ghidează întreaga experiență de învățare. În viitorul apropiat, se urmărește implementarea completă a programului International Baccalaureate și în acest campus, consolidând astfel apartenența sa la rețeaua școlilor Mark Twain International School”, explică Daniela Ionescu, Director Educație Mark Twain International School Cosmopolis.

Educația, conectată la comunitate

Părinții care aleg să trăiască în Evolia nu mai trebuie să-și calculeze diminețile în funcție de trafic. Totul se află la distanță de câteva minute: școala, sala de sport, supermarketul, parcul și piscina. Comunitatea funcționează printr-un sistem integrat, unde aplicația My Cosmopolis devine liantul digital al locuitorilor. Prin aplicație, locuitorii pot plăti facturi, gestiona vizitatori, programa servicii de mentenanță, sau accesa transportul intern. Este un exemplu de smart community, unde tehnologia simplifică lucrurile mărunte, pentru ca timpul să poată fi dedicat celor importanți.

„Ideea de urbanism integrat nu face referire doar la modul de aranjare al clădirilor, ci este un mix perfect gândit pentru viața confortabilă a oamenilor de aici.”, explică Gabriel Voicu.

Într-o Românie în care familiile își petrec uneori mai mult timp în mașină decât la masă sau la joacă cu copiii, Cosmopolis Evolia propune o schimbare radicală – un model de locuire în care copilul merge la școală pe jos, părintele lucrează într-un birou din apropiere, iar întreaga comunitate se bucură de normalitate.

Articol/conținut susținut de Cosmopolis