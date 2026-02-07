Dacă ar fi să analizăm maniera de a face politică a fiecărui lider de stat, în funcţie de modul şi sportul practicat, atunci s-ar putea ca topurile să fie date cumva peste cap. Când vine vorba de sport, putem spune că există două categorii de preşedinţi de ţară: cei care fac sport şi Nicuşor Dan.

De departe, cel mai în formă dintre liderii de stat pare să fie preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. Proaspăt intrat în circuitul preşedinţilor de stat, Nawrocki face flotări cum altul nu-i.

Liderul Poloniei, Nawrocki, pare să-l eclipseze chiar şi pe deţinătorul centurii negre la judo, Vladimir Putin al Rusiei, care mai este cunoscut drept călăreţ, trăgător de elită, pescar în ape mai mult sau mai puţin limpezi şi înotător în ape reci de munte.

Deşi poate părea greu de crezut, având în vedere că şi-a „furat-o” de la nevastă în văzul lumii, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, practică box şi chiar are o rutină sportivă regulată.

Macron a postat recent pe Instagram câteva video-uri în care se antrena cu soldaţii francezi, iar în trecut nu s-a sfiit să publice fotografii din timpul antrenamentului la box.

Chiar a mărturisit că obişnuieşte să bată sacul câte 20 de minute pe zi, indiferent unde se află.

Preşedintele Poloniei face istorie… în sport

Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este istoric de profesie, însă maniera în care face flotări din săritură este una demnă de un performer al sportului.

Însă, nu se dă în lături nici de la tras de fiare, indiferent de ţara în care se află.

Volodimir Zelenski a practicat şi box pe vremea când nu se bătea cu ruşii

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, este şi el familiarizat cu sportul. Ciclism, box, tras de fiare, orice, numai mişcare să fie. Unde mai pui că i s-a aşezat şi o mulţime de muşchi pe umeri de când s-a lăsat de actorie.

Ca să-şi impresioneze adversarii care ar vrea să-l înfrunte, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a eliberat deja în online tot ce poate să facă în materie de mişcare şi sport.

Înoată în lacuri cu apă îngheţată, călăreşte la bustul gol şi are centură neagră la judo. Cea mai benignă preocupare a sa pare a fi pescuitul, pe care îl practică tot la bustul gol şi musai în pantaloni de camuflaj.

Liderii Europei preferă mişcarea ceva mai paşnică

Una dintre prezenţele luminoase de pe scena politică mondială este premierul Italiei, Georgia Meloni. Despre aceasta se poate spune că este un pumn de fier într-o mănuşă de catifea.

„Pentru mine, alergarea este un pic ca politica: concentrată pe următorul pas, dar cu scopul final, prezentul și viitorul în minte”, scrie Meloni, pe Facebook.

În acest timp, liderii bărbaţi ai Europei sunt prieteni buni cu fotbalul şi alergatul. Nu neapărat după funcţii. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, pare foarte bun prieten cu balonul rotund.

Fost general de armată, preşedintele Cehiei, Petr Pavel, s-a remarcat prin maniera modestă în care alege să-şi petreacă timpul liber. Preferă să străbată lumea pe motocicletă şi să facă fotografii. Anul trecut, acesta a ales ca destinaţie chiar România, unde a vizitat Transfăgărăşanul şi Transalpina.

Fără a fi ostentativ, preşedintele Cehiei are o condiţie fizică de invidiat la cei 65 de ani pe care îi are. Înoată, aleargă şi nu se laudă deloc. Dimpotrivă. Preferă să fie văzut cu aparatul foto în mână, în căutare de peisaje frumoase. Lucru pe care, de altfel, l-a făcut şi în România.

Premierul Canadei, Mark Carney, economist de profesie şi fost guvernator al Băncii Angliei şi Canadei, preferă să alerge la maraton. Şi o face chiar bine, pentru că primeşte şi medalii.

În timpul acesta, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, preferă bicicleta. Spune că este modul lui preferat de echilibrare a lucrurilor, chiar dacă are 69 de ani.

Erdogan nu-şi trădează prima dragoste: fotbalul

Recep Tayyip Erdoğan, preşedintele Turciei, preferă fotbalul. Ba chiar l-a practicat ca fotbalist profesionist, iar acum, doar pentru întreţinere.

Însă nu se dă în lături să lanseze şi provocări pentru omologii din alte state, mai ales când vine vorba de ridicat greutăţi. În special de alţii. În acest video, Erdogan îi lansează o provocare preşedintelui Azerbaidjanului, Ilham Heidar oglu Aliyev.

Preşedintele SUA, Donald Trump, este practicant de golf. Nu-i asigură chiar o condiţie fizică de invidiat, însă nici nu putem să cerem prea multe unui bărbat de 79 de ani pe umerii căruia se află soarta omenirii.

Iar când vine vorba de legătura dintre preşedinţii României şi sport…

Preşedinţii României au început să se remarce în sport odată cu Klaus Iohannis, mare amator de mişcare în aer liber.

Fie că era vorba de mers pe bicicletă, ski sau golf, Iohannis chiar şi-ar fi dedicat mai mult timp mişcării în aer liber şi vacanţelor decât treburilor ţării, după cum susţin cele mai multe voci din spaţiul public.

Şi am ajuns şi la actualul preşedinte al României, Nicuşor Dan, care pare departe de ceea ce s-ar putea numi un sportiv. În acest video, preşedintele a încercat o aruncare la poartă, la meciul de retragere al sportivei Cristina Neagu. Pare că organizatorii i-au făcut o farsă şi i-au lipit mingea de mână.

Încercările sale de a se întâlni cu vreo formă de mişcare sportivă au fost soldate eşecului. Se pare că mersul pe bicicletă îl prinde mai bine decât orice altă formă de mişcare, în sensul că reuşeşte să-şi păstreze echilibrul.

Iată-l în acest video la o plimbare, alături de vicepremierul Tanczos Barna, un adevărat sportiv, şi Steven van Groningen, directorul general al Raiffeisen România, de Ziua Bicicletei, pe vremea când Nicuşor Dan era primarul general al Bucureştiului.

