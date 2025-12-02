Prima pagină » Actualitate » Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului

Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului

Viceprimarul oraşului Uricani (județul Hunedoara), Corneliu Braia, a fost găsit mort în locuinţa sa. Deocamdată, nu se cunoaște cauza decesului, medicii urmând să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate. Decesul său a fost confirmat, marți, de președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Laurențiu Nistor, care a făcut o postare pe Facebook în care deplânge dispariția fulgerătoare a colegului său de partid.

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristeţe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut şi au lucrat alături de el. Corneliu Braia a fost un om devotat comunităţii, un coleg respectat şi un adevărat sprijin pentru mulţi dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea şi vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni”, a transmis Laurenţiu Nistor, pe rețeaua de socializare.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara a subliniat că amintirea viceprimarului Corneliu Braia va rămâne veșnică în memoria oamenilor datorită faptelor sale.

În vârstă de 64 de ani, Corneliu Braia era lider al Partidului Social Democrat (PSD) Uricani și se afla la cel de-al şaselea mandat consecutiv de viceprimar al acestui oraşului din județul Hunedoara, notează B1 TV.

Potrivit informațiilor din presa locală, Corneliu Braia a venit în ultimele zile la serviciu, conform programului zilnic. El și-a petrecut minivacanța de Ziua Națională în familie și era așteptat să revină în primărie pe 2 decembrie.

Dar, pentru că nu obișnuia să lipsească de la serviciu fără să anunțe, colegii săi s-au alarmat, cu atât mai mult cu cât Corneliu Braia nu a răspuns nici la telefon.

Astfel, ei au sunat la numărul de urgență 112 și au solicitat intervenția autorităților la adresa de domiciliu. Autoritățile au spart ușa, deoarece nu li s-a răspuns, și în acest mod au descoperit corpul neînsuflețit al politicianului.

