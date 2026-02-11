Kremlinul nu are niciun motiv să creadă că India nu va mai cumpăra petrol rusesc, susține Lavrov. „Nimeni, în afară de Trump, nu a anunțat asta“

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, în cadrul unui interviu, că nu a primit nicio informație conform căreia India va înceta să cumpere petrol rusesc. El a menționat că, în afară de președintele american Donald Trump, nimeni altcineva nu a anunțat refuzul Indiei de a mai achiziționa petrol rusesc.

„Nimeni, în afară de Trump, nu a anunțat că India intenționează să renunțe la achiziționarea de petrol rusesc. Nu există niciun motiv să credem că acordurile ruso-indiene sunt expuse vreunui risc.“, a transmis oficialul într-un interviu acordat proiectului Empatia Manuchi.

Acesta a mai precizat că decizia SUA de a limita accesul Rusiei, Chinei și Iranului la proiectele petroliere venezuelene este „o discriminare directă“.

La începutul acestei luni, președintele SUA a anunțat că el și prim-ministrul indian, Narendra Modi, pe care l-a proclamat „unul dintre cei mai mari prieteni ai mei”, au convenit să încheie un acord comercial.

Deși detaliile nu au fost încă dezvăluite, Trump a susținut că India – al doilea cel mai mare cumpărător de țiței rusesc – a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc, după multe luni de presiuni din partea SUA.

După o convorbire telefonică cu Modi, pe 2 februarie, Trump a scris pe platforma sa Truth Social: „Acest lucru va ajuta la SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI din Ucraina, care are loc chiar acum, cu mii de oameni murind în fiecare săptămână!”

Modi a salutat vestea „minunată” privind tarifele vamale într-o postare pe X, dar nu a menționat explicit achizițiile de petrol ale țării sale.

India, care se bazează în mare măsură pe importurile de petrol din străinătate pentru a-și acoperi marea majoritate a cererii, a importat petrol rusesc mai ieftin în ultimii ani, deoarece o mare parte a lumii occidentale a încercat să rupă legăturile economice cu Moscova în urma invaziei Ucrainei din 2022.

