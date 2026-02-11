Circulația se închide temporar pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru. CNAIR anunță restricții pe mai multe intervale orare

CONTROVERSĂ Trump declară „război împotriva cenzurii”. SUA trimite bani în Europa pentru a sfida Bruxelles-ul și a combate „cenzura” reglementărilor UE
15:16
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță închiderea temporară a circulației pe Transfăgărășan (DN 7C), în zona barajului Vidraru.
Restricțiile se aplică pe sectorul cuprins între km 61+500 și km 61+750, pentru executarea lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru.
Potrivit CNAIR, circulația va fi închisă după următorul program:
Compania precizează că este interzisă staționarea autovehiculelor în zona versantului, pentru a preveni accidentele provocate de eventuale căderi de pietre.
„Pe durata restricțiilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară precum și indicațiile personalului din teren,” a transmis CNAIR.
