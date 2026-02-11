Care este diferența între fasolea la conservă și cea uscată și care este mai sănătoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Tu știai care este diferența între fasolea la conservă și cea uscată și care este mai sănătoasă? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat cum poate fi fasolea la conservă, deja fiartă, o opțiune nutritivă.

Fasolea la conservă este deja fiartă și poate fi consumată și utilizată ca ingredient pentru diverse preparate. Fasolea la conservă poate reprezenta o alternativă convenabilă, mai ales că nu mai necesită, practic, etapa de înmuiere prealabilă și nici cea de gătire îndelungată, pentru ca boabele să nu fie prea tari.

De altfel, utilizarea variantei în conservă poate ajuta la reducerea risipei alimentare. Totodată, cantitatea din conservă este exactă și ajută să gătești porția de care ai nevoie. Fasolea care rămâne neconsumată poate fi păstrată în frigider.

Sterilizarea termică este la fel de importantă pentru fasole, iar conserva conține fasole, apă și sare. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a recomandat ca atenția să fie îndreptată și către tichete și să fie consumate, în principiu, sortimentele cât mai simple, lipsite de adaosuri, scrie Click.

Lichidul din conservă poate fi o sursă de nutrienți, susțin specialiștii. De altfel, poate fi opțiunea modernă pentru mese sănătoase.

Ce nu știai despre fasole?

La nivel mondial, există peste 14.000 de soiuri de fasole.

În România, consumul de fasole este ridicat, însă 80% din produsul care ajunge pe teritoriul românesc provine din Africa sau America, potrivit unui raport din 2018.

În anul 2025, unul dintre cele mai cumpărate preparate de 1 Decembrie a fost iahnia de fasole

Sursă foto: Colaj Gândul/Envato