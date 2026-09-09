Prima pagină » Actualitate » Oana Gheorghiu spune că rezultatele PISA nu mai șochează cu nimic

Oana Gheorghiu spune că rezultatele PISA nu mai șochează cu nimic

Oana Gheorghiu spune că rezultatele PISA nu mai șochează cu nimic
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oana Gheorghiu a reacționat, printr-o postare pe Facebook, după publicarea rezultatelor PISA. Vicepremierul demis atrage atenția asupra diferențelor dintre elevii din mediul rural și cei din mediul urban. Ea susține că rezultatele evaluărilor internaționale arată probleme care nu mai pot fi ignorate și că responsabilitatea nu trebuie pusă nici pe copii, nici pe profesori.

Rezultatele PISA au arătat că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la Matematică, iar la citire procentajul este de 48%. La Științe, 46% din elevi sunt sub nivelul de bază. România se află sub media OCDE, în toate cele trei domenii evaluate, potrivit rezultatelor publicate marți, 8 septembrie, de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Oana Gheorghiu consideră că rezultatele PISA nu mai reprezintă însă o surpriză, iar tocmai faptul că problemele sistemului de educație au devenit previzibile este unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte.

”Un copil de la sat trebuie să aibă aceeași șansă la o educație bună precum un copil de la oraș. Din păcate, rezultatele PISA nu ne mai șochează cu nimic. Și abia asta este partea cea mai tristă. Vinovați nu sunt nici copiii, nici profesorii. Trebuie să ne întrebăm dacă noi, ca stat și ca societate, le oferim copiilor și profesorilor resursele de care au nevoie pentru a reuși. Educația nu înseamnă doar memorare, note și examene. Înseamnă să poți să citești și să înțelegi un text, să gândești critic, să rezolvi o problemă, să faci diferența între adevăr și manipulare, să folosești tehnologia fără să fii folosit de ea. Și, mai ales, înseamnă să nu conteze atât de mult locul în care te-ai născut.
Nu putem vorbi despre egalitate de șanse dacă diferența dintre școlile de la țară și cele de la oraș ajunge la aproape 100 de puncte în evaluările internaționale”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.
Oana Gheorghiu susține că este nevoie de profesori respectați și sprijiniți, de școli care dispun de resurse suficiente și de programe care să îi pregătească pe elevi pentru realitățile actuale. Ea consideră, de asemenea, că școala, părinții, autoritățile locale și societatea civilă trebuie să colaboreze pentru a îmbunătăți educația.
”Totodată, avem nevoie de profesori respectați și sprijiniți. De școli în care copiii să aibă acces la resurse și sprijin. De programe care îi pregătesc pentru lumea în care trăiesc, nu pentru lumea de acum 30 de ani.
Și avem nevoie de comunități în care școala, părinții, autoritățile locale și societatea civilă lucrează împreună. Educația nu produce rezultate peste noapte, dar fiecare an în care amânăm schimbarea înseamnă o generație care pierde o parte din șansele ei. De aceea, educația trebuie să fie o prioritate națională, nu un capitol pe care îl redeschidem o dată la câțiva ani, când apar rezultatele PISA. Pentru că, în cele din urmă, nu PISA este examenul pe care trebuie să-l trecem. Adevăratul examen este să reușim să le dăm copiilor noștri șansa de a-și construi singuri viitorul.
Și pentru asta nu mai avem timp de pierdut”, a scris Oana Gheorghiu.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE De 24 de ore USR se războiește cu jurnalista Sorina Matei, după numirea acesteia la conducerea TVR. Partidul atacă în valuri noua directoare, cunoscută ca ziarist incomod
19:28
De 24 de ore USR se războiește cu jurnalista Sorina Matei, după numirea acesteia la conducerea TVR. Partidul atacă în valuri noua directoare, cunoscută ca ziarist incomod
FLASH NEWS Nicușor Dan l-a decorat pe celebrul actor japonez Kuranosuke Sasaki. Care este legătura acestuia cu România
18:54
Nicușor Dan l-a decorat pe celebrul actor japonez Kuranosuke Sasaki. Care este legătura acestuia cu România
AGRICULTURĂ Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
18:18
Oierii sunt revoltați pe modul în care statul român gestionează focarele de variolă ovină și cer demisia președintelui ANSVSA
PROIECT DE LEGE Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
18:12
Până pe 9 octombrie, aleşii trebuie să finalizeze textul legii care ar reduce numărul parlamentarilor la 300
SĂNĂTATE Spitalele, în pragul unei crize financiare dacă nu va fi învestit un nou guvern. Ministrul Sănătății avertizează: „Ambulanța și Urgențele rămân fără bani”
17:17
Spitalele, în pragul unei crize financiare dacă nu va fi învestit un nou guvern. Ministrul Sănătății avertizează: „Ambulanța și Urgențele rămân fără bani”
AGRICULTURĂ Legume din import, prezentate drept românești. Peste 15 tone, scoase de la vânzare
17:14
Legume din import, prezentate drept românești. Peste 15 tone, scoase de la vânzare
Mediafax
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
Digi24
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
„Știm, asta supără mulți misogini”. Șeful sindicatului Metrorex, PUS LA ZID de Diana Buzoianu după derapajul sexist
Click
Cine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Mormântul „păstrătorului de secrete” din Egiptul Antic, descoperit la Saqqara
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
INEDIT Observi detaliul ascuns din tablou? Personajul a generat numeroase controverse în mediul online
19:44
Observi detaliul ascuns din tablou? Personajul a generat numeroase controverse în mediul online
FLASH NEWS Prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, taxată de unii bucureșteni. De ce este contestat proiectul, unde se află și cum funcționează
19:33
Prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, taxată de unii bucureșteni. De ce este contestat proiectul, unde se află și cum funcționează
FLASH NEWS Premieră pentru TAROM. Un avion Boeing 737 MAX a intrat în flota companiei. Aeronava, denumită în memoria regretatului Mircea Lucescu
19:06
Premieră pentru TAROM. Un avion Boeing 737 MAX a intrat în flota companiei. Aeronava, denumită în memoria regretatului Mircea Lucescu
AGRICULTURĂ Avertisment pentru crescătorii de ovine: România riscă să piardă efectivele de reproducție
18:54
Avertisment pentru crescătorii de ovine: România riscă să piardă efectivele de reproducție
VIDEO Explozie la un depozit de arme din Siria. Cel puțin 14 persoane au fost ucise
18:27
Explozie la un depozit de arme din Siria. Cel puțin 14 persoane au fost ucise
FLASH NEWS Jaf de un milion de euro la Paris: doi bărbați s-au cățărat pe fațada hotelului Plaza Athénée și au spart un apartament. Cu ce obiecte de valoare au reușit să fugă
18:21
Jaf de un milion de euro la Paris: doi bărbați s-au cățărat pe fațada hotelului Plaza Athénée și au spart un apartament. Cu ce obiecte de valoare au reușit să fugă

Cele mai noi

Trimite acest link pe