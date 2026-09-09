Oana Gheorghiu spune că rezultatele PISA nu mai șochează cu nimic

Oana Gheorghiu a reacționat, printr-o postare pe Facebook, după publicarea rezultatelor PISA. Vicepremierul demis atrage atenția asupra diferențelor dintre elevii din mediul rural și cei din mediul urban. Ea susține că rezultatele evaluărilor internaționale arată probleme care nu mai pot fi ignorate și că responsabilitatea nu trebuie pusă nici pe copii, nici pe profesori.

Rezultatele PISA au arătat că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la Matematică, iar la citire procentajul este de 48%. La Științe, 46% din elevi sunt sub nivelul de bază. România se află sub media OCDE, în toate cele trei domenii evaluate, potrivit rezultatelor publicate marți, 8 septembrie, de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Oana Gheorghiu consideră că rezultatele PISA nu mai reprezintă însă o surpriză, iar tocmai faptul că problemele sistemului de educație au devenit previzibile este unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte.

”Un copil de la sat trebuie să aibă aceeași șansă la o educație bună precum un copil de la oraș. Din păcate, rezultatele PISA nu ne mai șochează cu nimic. Și abia asta este partea cea mai tristă. Vinovați nu sunt nici copiii, nici profesorii. Trebuie să ne întrebăm dacă noi, ca stat și ca societate, le oferim copiilor și profesorilor resursele de care au nevoie pentru a reuși. Educația nu înseamnă doar memorare, note și examene. Înseamnă să poți să citești și să înțelegi un text, să gândești critic, să rezolvi o problemă, să faci diferența între adevăr și manipulare, să folosești tehnologia fără să fii folosit de ea. Și, mai ales, înseamnă să nu conteze atât de mult locul în care te-ai născut.

Nu putem vorbi despre egalitate de șanse dacă diferența dintre școlile de la țară și cele de la oraș ajunge la aproape 100 de puncte în evaluările internaționale”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Oana Gheorghiu susține că este nevoie de profesori respectați și sprijiniți, de școli care dispun de resurse suficiente și de programe care să îi pregătească pe elevi pentru realitățile actuale. Ea consideră, de asemenea, că școala, părinții, autoritățile locale și societatea civilă trebuie să colaboreze pentru a îmbunătăți educația.

”Totodată, avem nevoie de profesori respectați și sprijiniți. De școli în care copiii să aibă acces la resurse și sprijin. De programe care îi pregătesc pentru lumea în care trăiesc, nu pentru lumea de acum 30 de ani.

Și avem nevoie de comunități în care școala, părinții, autoritățile locale și societatea civilă lucrează împreună. Educația nu produce rezultate peste noapte, dar fiecare an în care amânăm schimbarea înseamnă o generație care pierde o parte din șansele ei. De aceea, educația trebuie să fie o prioritate națională, nu un capitol pe care îl redeschidem o dată la câțiva ani, când apar rezultatele PISA. Pentru că, în cele din urmă, nu PISA este examenul pe care trebuie să-l trecem. Adevăratul examen este să reușim să le dăm copiilor noștri șansa de a-și construi singuri viitorul.