Victor Ponta atrage atenția asupra erorilor flagrante din rechizitoriul lui Georgescu: „Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie?”

Victor Ponta, fost candidat la prezidențiale, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, rechizitoriul întocmit de procurorul Alex Florența lui Călin Georgescu și anularea alegerilor din noiembrie 2024.

Victor Ponta a atras atenția asupra unor discordanțe în rechizitoriul întocmit de Alex Florența lui Călin Georgescu.

„Au prezentat că pe 10 decembrie Georgescu s-a întâlnit cu Potra, motiv pentru care au anulat alegerile pe 5 decembrie.

Alex Florența a vorbit despre ce s-a întâmplat începând cu 10 decembrie. Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie? Voi ați știut dinainte ce urma să se întâmple?”, a precizat Ponta.

„Acest rechizitoriu nu spune de ce s-au anulat alegerile. Spune ce presupune că au făcut Georgescu cu Potra după 10, dar nu spune de ce s-au anulat pe 5 decembrie.”