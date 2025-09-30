Victor Ponta: „Eu mă gândeam să românizăm Republica Moldova / După reacțiile de duminică și luni, România va fi moldovenizată”

Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Tucă Show” reacțiile din România la rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, unde partidul pro-european PAS al Maiei Sandu a câștigat cu peste 50% din voturi.

Victor Ponta a precizat că multe publicații „implicate în propagandă” au insinuat că România ar trebui să ia exemplul Republicii Moldova în ceea ce privește orientarea politică.

„Să facem și noi ca Moldova”, citez. Eu am văzut un titlu de articol în cinci ziare, în principal ziarele implicate în propagandă. Noi anul trecut i-am lăsat pe ăștia să voteze ce vor ei? Am lăsat să candideze pe cine vrea? Uite cum se face treaba!

Eu mă gândeam să românizăm Republica Moldova, să scape de ruși, dar să-i românizăm. După reacțiile de duminică și luni, România va fi moldovenizată, pentru că uite, noi l-am avut pe Georgescu, câștigă AUR voturi multe. Nu domne! Modelul: „Ursula e ok, Macron e ok”

„Cei care voiau să ne salveze de Georgescu, vor vrea să ne salveze și de Nicușor Dan”

„Românii care l-au ales pe Nicușor Dan sunt românii care lucrează la multinaționale, consideră că rolul lor e de a-i sluji pe șefii din afară. Șefii trebuie să-i sape pe români. Au o părere foarte proastă despre ei înșiși și despre România. Sunt cei care l-au ales și pe Traian Băsescu și pe Iohannis și cei care vor să ne salveze. Ei vin o dată la cinci ani să ne salveze de noi. Ei ne dau pe mâna străinilor și tot ei ne salvează. Georgescu ne ducea în Rusia. Aceiași oameni vor vrea să ne salveze de Nicușor Dan”

