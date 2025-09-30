România se împrumută ca să cumpere cele mai ineficiente arme în războiul din Ucraina, tancuri. Anunțul a fost făcut, în urmă cu puțin timp, de Nicușor Dan

România se împrumută ca să cumpere cele mai ineficiente arme în războiul din Ucraina, tancuri. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele Nicușor Dan, într-un interviu la Euronews, după ce azi a apărut știrea ca România cumpără tancuri și tehnica militara de aproape 8 mld de euro.

„Fondurile sunt pentru echipament miliar și pentru așa numita infrastructură cu folosință duală, civilă și militară. Vorbim de o sumă alocată pentru România, și de un termen, noiembrie, când vom defini,, împreună cu Comisia, proiectele care vor fi finanțate. Pe partea de echipament militar înseamnă posibilitatea ca cu banii ăștia să cumărăm echipament militar.”

Gândul a scris de asemenea despre achiziția de tancuri din partea României, în valoare de 8 mld. euro și a remarcat că statul risipește resurse pentru o tehnică militară care și-a dovedit falimentul în lupta modernă, mai exact în războiul din Ucraina. Președintele Nicușor Dan a venit acum și a confirmat informațiile furnizate de Gândul.

În ceea ce privește achiziția de echipamente militare, președintele anunță că vom vedea tot felul de „parteneriate” cu companii străine, de acum încolo.

„Pentru moment, cea mai avansată este discuția între Rheinmetall și fabrica de pulberi de la Victoria. Este o discuție începută cu compania Airbus. În perioada asta scurtă, veți mai vedea astfel de parteneriate”.

Întrebat cu ce bani se realizează aceste echipamente, președintele spune că este vorba despre achiziții prin programul SAFE.

„Acești bani sunt împrumutați se statul român, acesta este programul SAFE. Sunt bani pe care România îi împrumută, îi va rambursa într-o perioadă îndelungată. Și românia fie cumpără echipament, fie în înțelegere cu producători de armament face ca parte din producție să se întâmple în România”.

