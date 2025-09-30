Nicușor Dan: Următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă. Prudență, când vine vorba de avion cu pilot

Nicușor Dan anunță că următoarea dronă care va intra în spațiul aerian romanesc va fi doborâtă, dar recomandă acțiune „mai degrabă prudentă”, când vine vorba despre avioane cu pilot.

„Noi suntem membri NATO, avem colaborare în cadrul NATO, dar decizia cu privire la teritoriul național aparține tării respective. Dacă țările respective au reglementări diferite, asta se poate întâmpla în cadrul NATO”, spune acesta, la Euronews, comentând diferențele de legislație între statele membre NATO.

Acesta transmite că Parlamentul și a CSAT-ul „au tranșat cum se vor întâmpla lucrurile”.

Întrebat cum ar trebui să reacționeze forțele armate: o acțiune mai prudentă sau mai ofensivă, președintele răspunde:

„Discuția este, cu pilot – fără pilot, dacă este vorba de drone, mai degrabă activă, dacă este vorba despre avioane cu pilot, mai degrabă prudentă”.

