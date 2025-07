🚨 Viorel Cataramă – CERE STATUL ROMÂN TAXĂ DE PROTECȚIE? | „Ai aflat? Cu Ionuț Cristache”

Din discuțiile din ultimele zile. În România, există o cultură a șpăgii. Nu putem nega acest fenomen care este adânc înrădăcinat. Nu există cetățean al României care să meargă la spital și să nu ofere, din convingere, o atenție medicului.

Chiar în lumea afacerilor, în momentul în care ai obstacole și dacă poți să le depășești, de ce, nu?

Ați dat șpagă vreopdată?

Da. A spune că nu am dat șpagă în viața mea, ar fi un neadevăr. Că eu n-am interpretat-o ca fiind șpagă..Dar, da, am dat și ee, la rândul meu.

Am dat pentru că așa am vrut eu. N-am plătit niciodată taxă de protecție. Au fost momente în care am vrut să dau șpagă și n-am reușit.

Există o cultură și în momentul în care ești pe lângă cultură, nu e bine.

Comportamentul dlui Anastasiu nu e în regulă. Mai bine nu ieșea cu aceste motivații. Nu se susțin în totalitate.