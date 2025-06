Viorica Dăncilă: „Am avut o întâlnire cu domnul Zelensky, impresia a rămas una negativă”

Viorica Dăncilă, fostul premier al României, a fost invitată la emisiunea „Dan Diaconescu în direct„, unde a declarat că, în 2019, a a avut o întâlnire cu președintele Ucrainei Volodimir Zelensky, la ambasada americană de la Bruxelles, unde i-a vorbit acestuia despre faptul că li s-ar fi interzis comunităților de români de pe teritoriul ucrainean să vorbească limba maternă.

Viorica Dăncilă a declarat la emisiunea „Dan Diaconescu în direct„, că i-a atras atenția președintelui Ucrainei Volodimir Zelensky cu privire la faptul că românii din teritoriu ar fi fost revoltați de faptul că li s-ar fi interzis să vorbească limba română.

Fostul ministru făcea referire la o legislație implementată după 2017, care prevedea înlocuirea treptată a disciplinelor predate în limba maternă cu cele predate în limba ucraineană.

„Eu am avut o întâlnire la Bruxelles cu domnul Zelensky în 2019 și i-am spus despre tot ceea ce pățește populația din Ucraina. Ne-am întâlnit la ambasada americană, la Bruxelles, și i-am trecut în revistă tot ceea ce se întâmplă și i-am cerut să arate respect față de românii din Ucraina. Dânsul atunci mi-a promis, dar nu a realizat nimic. De aceea, impresia în ceea ce îl privește a rămas una negativă.

Am spus că am informații precise, că așa este, c-am vorbit cu oameni de acolo, că s-au dus dintre miniștrii și secretar de stat acolo să vedem care e situația și așa este și că vor să interzică limba română

Nu a luat absolut nicio măsură. Am ajutat cetățenii din Ucraina, români din Ucraina, am ajutat Republica Moldova foarte mult. Să știți că și Episcopia din Cahul este făcută cu ajutorul guvernului Dăncilă. Am trimis, am ajutat bisericile din Republica Moldova, bisericile din Ucraina, de la Cernăuți.

Nu am avut nicio problemă să explic domnului președinte Zelensky această situație și mi se părea normal ca dânsul, la întoarcerea în țară, să ia măsurile ca să elimine această problemă. Dimpotrivă, am văzut că această problemă a trenat, că au avut probleme și bisericile de acolo și uitați că încă sunt probleme.”, a declarat Viorica Dăncilă la „Dan Diaconescu în direct”.