Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii

Harta pensiilor din România. Anul 2026 poate veni cu surprize pozitive pentru cetățenii care încasează pensii. Guvernul ar putea acorda ajutoare financiare pentru pensionari. Iată mai jos, în articol, județele în care se încasează cele mai mari pensii medii. De altfel, găsiți și un top 10 al județelor cu cele mai mici pensii încasate de cetățeni.

Cum arată harta pensiilor din România. De menționat faptul că la final de 2025, pe teritoriul țării erau înregistrați 4.699.559 de pensionari. Valoarea totală a pensiilor plătite a depășit 13 miliarde de lei lunar. Potrivit datelor CNPP, pensia medie este diferită în funcție de județ, iar diferențele pot fi consistente (chiar și de 2.000 de lei).

Harta pensiilor din România: unde se găsesc cele mai mici și cele mai mari pensii medii

Printre județele în care se găsesc cele mai mici pensii medii din România se numără Vrancea (2.270 de lei), precum și Botoșani (2.230 de lei) sau Giurgiu și Vaslui, diferența fiind aproape insesizabilă, de câțiva lei, potrivit topului arătat de Antena3.ro.

Vrancea: 2.270 de lei

Botoșani: 2.230 de lei

Giurgiu: 2.280 de lei

Vaslui: 2.284 de lei

Suceava: 2.362 de lei

Satu Mare: 2.373 de lei

Călărași: 2.382 de lei

Bistrița: 2.378 de lei

Olt: 2.395 de lei

Buzău: 2.447 de lei

Datele arată că, la polul opus, diferența poate fi și de 2.000 de lei. Cele mai mari pensii medii din România se găsesc, de exemplu, în Hunedoara (3.502 lei), Brașov (3.327 de lei), dar și Gorj (3.275 de lei). În București, de altfel, cea mai mare pensie medie depășește pragul de 4.000 de lei.

Cluj: 2.882 de lei

Timiș: 2.820 de lei

Arad: 2.593 de lei

Argeș: 3.005 lei

Constanța: 3.019 lei

Prahova: 3.019 lei

Galați: 3.022 de lei

Gorj: 3.275 de lei

Brașov: 3.327 de lei

Hunedoara: 3.502 lei

