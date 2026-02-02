Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii

Harta pensiilor din România. Anul 2026 poate veni cu surprize pozitive pentru cetățenii care încasează pensii. Guvernul ar putea acorda ajutoare financiare pentru pensionari. Iată mai jos, în articol, județele în care se încasează cele mai mari pensii medii. De altfel, găsiți și un top 10 al județelor cu cele mai mici pensii încasate de cetățeni.
Cum arată harta pensiilor din România. De menționat faptul că la final de 2025, pe teritoriul țării erau înregistrați 4.699.559 de pensionari. Valoarea totală a pensiilor plătite a depășit 13 miliarde de lei lunar. Potrivit datelor CNPP, pensia medie este diferită în funcție de județ, iar diferențele pot fi consistente (chiar și de 2.000 de lei).
Printre județele în care se găsesc cele mai mici pensii medii din România se numără Vrancea (2.270 de lei), precum și Botoșani (2.230 de lei) sau Giurgiu și Vaslui, diferența fiind aproape insesizabilă, de câțiva lei, potrivit topului arătat de Antena3.ro.
Datele arată că, la polul opus, diferența poate fi și de 2.000 de lei. Cele mai mari pensii medii din România se găsesc, de exemplu, în Hunedoara (3.502 lei), Brașov (3.327 de lei), dar și Gorj (3.275 de lei). În București, de altfel, cea mai mare pensie medie depășește pragul de 4.000 de lei.
