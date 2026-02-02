Prima pagină » Actualitate » Harta pensiilor din România. Top 10 județe în care se încasează cele mai mari pensii medii

02 feb. 2026
Harta pensiilor din România. Anul 2026 poate veni cu surprize pozitive pentru cetățenii care încasează pensii. Guvernul ar putea acorda ajutoare financiare pentru pensionari. Iată mai jos, în articol, județele în care se încasează cele mai mari pensii medii. De altfel, găsiți și un top 10 al județelor cu cele mai mici pensii încasate de cetățeni.

Cum arată harta pensiilor din România. De menționat faptul că la final de 2025, pe teritoriul țării erau înregistrați 4.699.559 de pensionari. Valoarea totală a pensiilor plătite a depășit 13 miliarde de lei lunar. Potrivit datelor CNPP, pensia medie este diferită în funcție de județ, iar diferențele pot fi consistente (chiar și de 2.000 de lei).

Topul județelor în care se încasează cele mai mari pensii medii

Harta pensiilor din România: unde se găsesc cele mai mici și cele mai mari pensii medii

Printre județele în care se găsesc cele mai mici pensii medii din România se numără Vrancea (2.270 de lei), precum și Botoșani (2.230 de lei) sau Giurgiu și Vaslui, diferența fiind aproape insesizabilă, de câțiva lei, potrivit topului arătat de Antena3.ro.

  • Vrancea: 2.270 de lei
  • Botoșani: 2.230 de lei
  • Giurgiu: 2.280 de lei
  • Vaslui: 2.284 de lei
  • Suceava: 2.362 de lei
  • Satu Mare: 2.373 de lei
  • Călărași: 2.382 de lei
  • Bistrița: 2.378 de lei
  • Olt: 2.395 de lei
  • Buzău: 2.447 de lei

Datele arată că, la polul opus, diferența poate fi și de 2.000 de lei. Cele mai mari pensii medii din România se găsesc, de exemplu, în Hunedoara (3.502 lei), Brașov (3.327 de lei), dar și Gorj (3.275 de lei). În București, de altfel, cea mai mare pensie medie depășește pragul de 4.000 de lei.

  • Cluj: 2.882 de lei
  • Timiș: 2.820 de lei
  • Arad: 2.593 de lei
  • Argeș: 3.005 lei
  • Constanța: 3.019 lei
  • Prahova: 3.019 lei
  • Galați: 3.022 de lei
  • Gorj: 3.275 de lei
  • Brașov: 3.327 de lei
  • Hunedoara: 3.502 lei

Sursă foto: colaj Gândul / Shutterstock

