Cum a reacționat Ilie Bolojan când a aflat că fundația lui Mihai Neșu plătește impozit 36.000 de euro

02 feb. 2026, 09:29, Actualitate
Nici fundația lui Mihai Neșu nu a scăpat de măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan. În urma noilor legi aplicate, fostul internațional român a aflat că impozitul pe care trebuie să îl plătească ajunge la 36.000 de euro, scrie PROSPORT.

Premierul Ilie Bolojan a decis ca persoanelor cu dizabilități să li se elimine scutirile la plata taxelor și impozitelor pe clădiri, terenuri și autovehicule.

Pe cine a sunat Bolojan

Șeful Executivului a aflat din spațiul public despre situația în care se află Mihai Neșu și nu a rămas indiferent. El l-a sunat pe primarul din comuna Sânmartin, de care aparține satul Cihei, acolo unde s-a ridicat centrul de recuperare coordonat de fostul fundaș stânga. Bolojan a cerut remedierea situației, astfel încât povara fiscală să nu lovească în fundația lui Mihai Neșu.

Fundația fostului fotbalist, care în 2011 a fost accidentat grav la antrenamentul echipei olandeze FC Utrecht și a rămas paralizat, este cea care administrează Centrul de recuperare „Sf. Nectarie” pentru persoane cu dizabilități din Cihei (comuna Sânmartin), aflat la doar câțiva kilometri de Oradea. O bună parte din finanțarea fundației vine din donații publice.

Astfel, când a aflat că fundația lui Neșu are de plătit impozite în cuantum de 36.000 de euro, Ilie Bolojan l-a sunat pe Cristian Laza, primarul din Sânmartin, scrie PROSPORT.

„Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discuția s-a bazat pe cazul Neșu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis”, a declarat Cristian Laza.

Mai departe, Consiliul Local Sânmartin a decis, cu unanimitate de voturi, scutirea de la plata impozitului pe clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri și întreprinderile sociale de pe raza comunei.

„Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale,a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol. Consiliul Local poate acorda astfel de facilități în limita a 5% din veniturile localității din taxe și impozite. Nu am făcut încă un calcul, dar în mod cert nu se va ajunge la acest procent”, a mai declarat primarul Laza.

Câte persoane beneficiază de serviciile fundației lui Neșu

Fundația lui Mihai Neșu a înființat Centrul de Recuperare, unde 140 de copii și 30 de adulți primesc ajutor.

Chiar Mihai Neșu, persoană cu dizabilități, după accidentul teribil din 2011, când a rămas paralizat în urma unei fracturi la nivelul coloanei, a tras un semnal de alarmă în privința eliminării scutirilor fiscale pentru acești oameni vulnerabili.

„Vreau să cred că domnului Ilie Bolojan i-a scăpat această decizie. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite”, afirma fostul fotbalist în ianuarie.

