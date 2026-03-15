Zelenski afirmă că Rusia furnizează Iranului drone Shahed

Rusia furnizează Iranului drone Shahed, ca să fie utilizate împotriva Statelor Unite şi Israelului, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat CNN, scrie news.ro.

Volodimir Zelenski a susținu că este „100% dovedit” că Iranul a folosit drone Shahed fabricate în Rusia pentru a ataca baze americane.

De precizat este că, dronele Shahad au fost implicate în atacuri împotriva mai multor ţări din Orientul Mijlociu, însă locaţia în care au fost fabricate aceste drone nu este întotdeauna cunoscută.

Drona Shahed este o dronă de atac şi de croazieră fabricată iniţial de Iran. Mii dintre aceste drone au fost folosite de forţele ruseşti în Ucraina din toamna anului 2022, conform Kievului.

Autorul recomandă:

