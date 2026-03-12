Prima pagină » Știri externe » Politico: Zelenski își ascute tonul. Pe măsură ce atenția se schimbă spre războiul din Iran, frustrarea președintelui ucrainean față de Occident iese la iveală

Politico: Zelenski își ascute tonul. Pe măsură ce atenția se schimbă spre războiul din Iran, frustrarea președintelui ucrainean față de Occident iese la iveală

12 mart. 2026, 15:17, Știri externe
Politico: Zelenski își ascute tonul. Pe măsură ce atenția se schimbă spre războiul din Iran, frustrarea președintelui ucrainean față de Occident iese la iveală

În ultima perioadă, Volodimir Zelenski și-a asprit retorica față de critici și față de aliați, pe care i-a mustrat pentru că nu au acționat la timp în ceea ce privește sprijinul, a schimbat replici cu Viktor Orbán și a pus la îndoială în mod deschis abordarea lui Donald Trump față de război. Tonul dur abordat de președintele ucrainean reflectă un nivel crescut de frustrare, pe măsură ce negocierile de pace stagnează, iar sprijinul financiar către Kiev este în pericol, se arată într-o analiză realizată de POLITICO.

În prezent, în centrul atenției a intrat războiul din Iran, iar cel din Ucraina a intrat în plan secund, iar americanii par că nu își mai dau niciun interes pentru a continua prea curând procesul de pace. În acest timp, sprijinul pentru aliații din Orientul Mijlociu este adesea privit ca o prioritate de securitate națională pentru SUA mai urgentă și mai puțin contestată politic decât sprijinul acordat ucrainenilor.

Frustrarea lui Volodimir Zelenski a început să modeleze mesajul public al acestuia, potrivit unui fost consilier de politică externă al lui Zelenski. „Această frustrare alimentează o retorică mai dură”, a spus fostul consilier, care a cerut să nu fie numit, deoarece are încă relații bune cu liderul ucrainean.

Mykola Kniazhytskyi, parlamentar ucrainean din opoziția de la Kiev, a declarat că schimbarea de stare a liderului de la Kiev este legată și de presiunile asupra Kievului în cadrul negocierilor de pace, care au intrat în impas.

„Zelenski înțelege că nu poate sacrifica interesele naționale și renunța” la regiunile estice ale țării, așa cum a cerut Kremlinul, a declarat Kniazhytskyi. „De aceea, declarațiile sale în comunicarea cu liderii occidentali au devenit mai clare și mai directe.”

„În declarațiile lui Zelenski se poate observa atât dorința de a influența emoțional partenerii implicați în negocieri… cât și o încercare de a-și consolida poziția politică internă ca un apărător ferm al intereselor naționale ale Ucrainei”, a spus Kniazhytskyi.

Tensiunea crescândă asupra lui Zelenski a ieșit în evidență săptămâna trecută, când UE l-a mustrat public pe președintele ucrainean pentru remarcile în care acesta părea să-l amenințe pe Viktor Orbán. La acel moment, Zelenski a declarat în cadrul unei conferințe de presă că le va oferi trupelor ucrainene adresa „unei anumite persoane” pentru ca aceasta să poată vorbi cu el „în propria lor limbă”. Deși nu a folosit explicit numele lui Orbán, s-a înțeles că se referă la premierul maghiar, care blocase anterior pachetul de împrumuturi de 50 de miliarde de euro al Kievului.

Pe lângă faptul că a iritat Comisia Europeană, care, într-o rară condamnare, i-a spus lui Zelenski că nu trebuie să profereze „amenințări la adresa statelor membre ale UE”, remarca liderului ucrainean nu i-a mulțumit pe liderii opoziției și pe criticii lui Orbán de la Budapesta.

Frustrarea lui Zelenski îi dă lui Viktor Orban capital politic

„Comentariul lui Zelenski a fost stupid”, a spus Péter Krekó de la Political Capital, o firmă independentă de consultanță în cercetare politică din Budapesta. „Chiar dacă credeți, așa cum cred eu, că guvernul ungar își face partea sa în escaladarea situației, de exemplu, cu amenințările lui Orbán de a lua petrolul cu forța, comentariul liderului ucrainean a fost extrem de iresponsabil”. Războiul cuvintelor oferă campaniei lui Orbán „dovada presupuselor lor afirmații conform cărora Ucraina amenință Ungaria”, a adăugat acesta.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, frustrarea față de Uniunea Europeană pentru că nu a ripostat mai puternic împotriva lui Orbán. „Nu am văzut mesaje ferme din partea liderilor europeni”, a spus el, subliniind că conflictul nu a fost personal, ci despre „viețile ucrainene, securitatea Ucrainei și securitatea Europei”.

Zelenski i-a criticat dur pe aliații europeni la Davos

Nu doar cu adversari precum Orbán, Zelenski a adoptat un ton vizibil mai dur. La Forumul Economic Mondial de la Davos, din februarie, el i-a surprins pe liderii europeni dedicându-și o mare parte din discursul său mustrării lor pentru că nu fac suficient pentru a ajuta Ucraina – și nici suficient pentru propria apărare. „Prea des în Europa, ceva este mai urgent”, a spus Zelenski. „Europei îi place să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri astăzi.”

Pe de altă parte, Zelenski a devenit mai puțin rezervat în remarcile sale despre Donald Trump, o abatere de la prudența meticuloasă pe care a adoptat-o anul trecut, după schimbul de replici acid din Biroul Oval.

Trump nu vrea să-l tragă pe Putin la răspundere

Într-un interviu acordat publicației POLITICO, Zelenski a sugerat că Washingtonul trece cu vederea responsabilitatea Rusiei pentru război. „Acum, președintele Trump nu a ridicat problemele legate de responsabilitate și nimeni nu vorbește despre asta”, a spus el, argumentând că Ucraina a făcut deja concesii semnificative în căutarea păcii. „Ucraina a demonstrat deja o mulțime de compromisuri.”

Recomandările autorului:

În plin război energetic, pe șefa Comisiei Europene au apucat-o remușcările: Reducerea sectorului nuclear a fost o greșeală strategică a Europei

Provocare pentru Viktor Orbán cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Cu cât conduce în sondaje partidul de opoziție al lui Péter Magyar

O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă
16:35
Franța se confruntă luna aceasta cu un test electoral important. Principalul rival al lui Bardella pentru președinție riscă să fie eliminat din cursă
ULTIMA ORĂ Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
15:34
Noul lider suprem al Iranului face prima declarație: „Toate bazele americane din regiune trebuie închise imediat. Țintim doar bazele SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă“
CONTROVERSĂ Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi
15:17
Statuia „Titanic” a lui Trump și Epstein atrage vizitatorii în Washington DC. Unde a fost amplasată sculptura realizată de un grup de artiști anonimi
FLASH NEWS Iranul acuză Uniunea Europeană de „complicitate” în atacurile Israelului și Statelor Unite
14:10
Iranul acuză Uniunea Europeană de „complicitate” în atacurile Israelului și Statelor Unite
FLASH NEWS „Alertă maximă” la Hollywood: Autoritățile au sporit măsurile de securitate la Gala Oscarurilor, după ce FBI-ul a avertizat asupra unui „atac surpriză” cu drone iraniene asupra Californiei
13:31
„Alertă maximă” la Hollywood: Autoritățile au sporit măsurile de securitate la Gala Oscarurilor, după ce FBI-ul a avertizat asupra unui „atac surpriză” cu drone iraniene asupra Californiei
CONTROVERSĂ În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico
12:10
În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico
Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că ratonii rezolvă puzzle-uri pentru distracție, nu neapărat pentru recompensă

Cele mai noi

Trimite acest link pe