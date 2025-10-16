Prima pagină » Actualitate » Zile libere PLĂTITE pentru părinți, dacă se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a încasa banii

16 oct. 2025, 12:47, Actualitate
Zile libere plătite pentru părinți, dacă se închid școlile și grădinițele / foto cu caracter ilustrativ

Părinții care au copii înscriși la grădiniță sau la școală pot avea zile libere plătite, atunci când unitățile de învățământ se închid temporar din cauza unor situații de urgență. În astfel de cazuri intră condițiile meteo extreme, calamitățile naturale, dar și alte evenimente neprevăzute care impun suspendarea cursurilor.

Legea nr. 19/2020 reglementează cât se poate de clar lucrurile în aceste situații.

Ce spune legea

Astfel, în cazul suspendării cursurilor sau a închiderii temporare a unităților de învățământ unde este înscris copilul, părinții au dreptul la zile libere plătite de angajator.

„Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu”, se menționează în lege.

Pentru a beneficia de aceste zile, iată ce condiții trebuie îndeplinite:

  • să aibă copii cu vârsta până în 12 ani înscriși la o unitate de învățământ;
  • să aibă copii cu dizabilități, cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși la o formă de învățământ;
  • locul de muncă să nu permită desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă de acasă.

Legea menționează în clar și ce se înțelege prin „părinte”:

  • părintele biologic sau adoptiv;
  • persoana care are copilul în încredințare în vederea adopției, în plasament sau în tutelă;
  • reprezentantul legal al copilului sau al unei persoane adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Aceste prevederi se aplică și în cazul în care persoana aflată în îngrijire este adultă, încadrată în grad de handicap grav, iar serviciile de zi de care beneficiază au fost suspendate din aceleași motive.

Cum se solicită zilele libere plătite de la angajator

Potrivit legii, zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți. Hârtia scrisă se depune la angajator și trebuie trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte prin care confirmă că nu a solicitat aceleași zile libere la locul său de muncă și că nu se află în concediu sau în șomaj tehnic și o copie a certificatului de naștere al copilului (sau copiilor).

Nu beneficiază de zile libere persoanele care:

  • se află în concediu pentru creșterea copilului;
  • sunt asistenți personali ai copiilor aflați în întreținere;
  • se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Foarte important de știut: pentru angajații din domenii esențiale (energie, transport, sănătate, telecomunicații, presă publică, comerț alimentar, farmacii etc.), acordarea zilelor libere plătite pe motiv de închidere a creșelor, grădinițelor sau școlilor este posibilă numai cu aprobarea angajatorului, pentru a nu fi afectată activitatea continuă a societății.

Pentru fiecare zi liberă acordată de către angajator, părintele primește o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare. Suma, însă, nu poate fi mai mare de echivalentul zilnic al 75% din câștigul salarial mediu brut.

Indemnizația este achitată de angajator, din bugetul de cheltuieli de personal. Banii sunt impozitați și se achită contribuțiile sociale (CAS, CASS și contribuția asiguratorie pentru muncă).

