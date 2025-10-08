Prima pagină » Actualitate » Breaking News: Toamna plouă. Ciclonul care nu a mai venit a lăsat în urmă doar școlile închise și un cod roșu de isterie. Diferența dintre ce ați văzut la TV și ce s-a întâmplat în realitate

Oana Zvobodă
08 oct. 2025, 13:38, Actualitate
Când șeful ISU îți spune să te pregătești cu apă și alimente, când televiziunile titrează că vine „o furtună istorică”, când ministrul Educației închide școlile, atunci te baricadezi în casă și te rogi să treacă mai repede ciclonul Barbara. La acest cod roșu, Bucureștiul a fost, din nou, capitala isteriei, care a transformat o zi de miercuri banală, într-o zi de sărbătoare. Bulevarde fără mașini. Și fără inundații „istorice”.

Isteria a început de la primii stropi de ploaie. Cu ochii pe hărțile înnegrite de nori de ploaie, meteorologii au transmis autorităților avertismente îngrijorătoare. De aici până la a induce panica în București și zonele limitrofe, a mai durat doar câteva ore. RO-ALERT-ul a încins telefoanele, jandarmii s-au plimbat cu „panică-mobilul” prin Capitală, iar televiziunile au înroșit burtierele.

Efectele „ciclonului” în București-Ilfov

Străzi transformate în râuri și curți inundate, copaci căzuți și mașini avariate. Așa a fost trăit codul roșu de ploi în Ilfov, unde ploaia a lovit cu putere în noaptea de marți spre miercuri. În București, însă, codul roșu a venit fără dezastru. Ploile au fost moderate, iar canalizarea a făcut față fără mari probleme.

În județul Ilfov, echipele de intervenție au gestionat aproximativ  20 de situații de urgență.

„S-a intervenit pentru șase copaci căzuți, trei elemente de construcție desprinse și 11 acumulări de apă. Au fost afectate două autoturisme”, precizează instituția.

Pe o stradă din comuna Chiajna, apa trecea de gleznă. Canalizarea nu a mai făcut față precipitațiilor și strada s-a transformat în râu.

Și în Bragadiru, imaginile sunt greu de văzut. Un complex de case a fost inundat în întregime.

Deși autoritățile au emis cod roșu de ploi pentru Capitală, efectele au fost, din fericire,  mult sub așteptările unor ploi istorice. Bucureștiul a fost doar ușor atins de ciclonul anunțat, iar vântul puternic și ploile abundente pare că au ocolit orașul. Oamenii au fost pregătiți pentru scenarii grele, însă, în cele mai multe zone, furtuna s-a limitat la ploi moderate.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află până la ora 15:00 sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente. Până la ora 23:00 rămâne în vigoare un cod portocaliu de ploi. Ca urmare a avertizării date de meteorologi, autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele în Capitală și cele cinci județe.

„Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare vor ajunge până la 80 – 100 l/mp. Izolat – 120 – 140 l/mp”, spun meteorologii.

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenții:

– 18 copaci căzuți;
– 3 elemente de construcție desprinse;
– 5 acumulări de apă.
Au fost afectate 17 autoturisme.

În județul Ilfov au fost gestionate 13 intervenții:

– 3 copaci căzuți;
– 2 elemente de construcție;
– 8 acumulări de apă.
A fost afectat un autoturism.

