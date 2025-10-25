Ziua ARMATEI, celebrată pe 25 octombrie cu mare fast în mai multe orașe din țară. Ce evenimente vor avea loc

La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române, această dată reamintind luptele grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, în 1944. Atunci au fost eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația horthystă.

Evenimentul a încununat lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, chiar în noaptea de 23/24 august 1944.

Armata Română a reușit eliberarea întregului teritoriu de 44.492 km pătrați, ocupat prin Dictatul de la Viena, refăcându-se în partea de Vest adevăratele hotare de stat ale României.

Ziua Armatei Române a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959 și este sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare din teatrele de operații unde sunt dislocați militarii români și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.

Manifestări în principalele garnizoane din țară

Ceremonii similare au loc anual la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria, anunță MApN.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării, în București vor avea loc mai multe evenimente:

la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, se va desfășura, la ora 10:00, o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul;

ceremonii militare și religioase vor avea loc și la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”, și la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor;

la AFI Cotroceni, între orele 10:00 și 16:00 – o expoziție de tehnică și echipament militar, un concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor „Cupa campionilor Europeni” și „Supercupa Europei”, precum și, în premieră, o zonă de tip Escape room;

în Parcul Cișmigiu, la ora 17:00, un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale;

la ora 19:00 va fi organizată retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Ce se organizează la Cluj

Totodată, în țară, manifestări vor avea loc la:

Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului” Român din Piața Avram Iancu – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10:00);

Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10:00) și retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Piața Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare, Palatul Culturii (ora 19:00);

Satu Mare, Monumentul Ostașului Român – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10.00);

Păuliș, Monumentul Eroilor – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 12:30);

Carei, la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus” (ora 13:00).

Și Marina, implicată în evenimente

De asemenea, Forțele Navale Române vor participa la ceremonii militare și religioase dedicate cinstirii eroilor Patriei, cu prilejul Zilei Armatei României, organizate în garnizoanele București, Constanța, Brăila, Mangalia, Tulcea și Babadag.

