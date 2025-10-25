Prima pagină » Actualitate » 25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române

Elena Stănică-Ezeanu
25 oct. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 25 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ioan Chirilă, născut la 25 octombrie 1925, în localitatea Ismail, a fost unul dintre cei mai apreciați jurnaliști și scriitori sportivi din România. Supranumit “patriarhul gazetăriei sportive”, Chirilă a reușit să transforme cronica sportivă într-o adevărată artă literară, plină de emoție, umor și respect față de performanță. De-a lungul carierei sale, a fost redactor la publicații importante precum Sportul popular și Gazeta Sporturilor, iar stilul său inconfundabil a inspirat generații de jurnaliști. A publicat numeroase volume devenite clasice, printre care Nadia, Finala se joacă astăzi, Lolek și Bolek din Vaslui sau Glasul roților de tren, în care a surprins cu talent și sensibilitate poveștile din spatele marilor competiții și ale campionilor români. Moștenirea sa rămâne vie prin Premiile „Ioan Chirilă”, acordate anual celor mai buni jurnaliști sportivi din România. Prin eleganța scrisului și pasiunea pentru sport, Ioan Chirilă a dovedit că sportul nu înseamnă doar cifre și rezultate, ci și povești despre oameni, vise și sacrificii.

Între 25 și 26 octombrie 2025, ROMEXPO – Pavilionul Central din București va fi gazda ediției anuale a FIFe World Winner Show 2025, cunoscută drept “Campionatul Mondial de Frumuseţe Felină”. Evenimentul reunește sute de pisici de rasă și de casă din întreaga lume, care concurează pentru titlul de campion mondial. Organizatorii pun un accent special atât pe aspectul competiţiei, cât şi pe educaţia privind bunăstarea animalelor și pe responsabilitatea faţă de acestea. Reuniunea are şi o componentă socială: adopţii, campanii de sterilizare și promovarea respectului față de animale. Pentru iubitorii de pisici sau curioşi, este o experienţă unică în România, unde se pot întâlni rase rare, arbitri specializaţi şi crescători internaţionali.

În fiecare an, la 25 octombrie, România sărbătorește Ziua Armatei Române, un moment de profundă semnificație istorică și patriotică. Data marchează eliberarea ultimei brazde de pământ românesc de sub ocupația horthystă, la Carei, în anul 1944. În acea zi, trupele române au încheiat cu succes Bătălia de la Carei, una dintre cele mai importante confruntări din campania pentru eliberarea Transilvaniei de Nord. Victoria a reprezentat nu doar o realizare militară, ci și o dovadă a sacrificiului și devotamentului soldaților români față de țară. De atunci, 25 octombrie a devenit ziua în care sunt onorați eroii care au luptat pentru independența, suveranitatea și integritatea României. Ceremoniile militare și religioase organizate în întreaga țară aduc un omagiu celor care au servit și servesc sub drapelul național, apărând cu credință valorile și demnitatea poporului român.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1825: Johann Strauss II (fiul) 🇦🇹🎼 compozitor austriac, fiul lui Johann Strauß (tatăl). Debutul său a stârnit admirația publicului, ocazie cu care se lansează sloganul: „Noapte bună Lanner, bună seara Strauss-tatăl, bună dimineața Strauss-fiul!”
🎂1838: Georges Bizet 🇫🇷🎼 compozitor al erei romantice, celebru mai ales datorită operei sale Carmen
🎂1881: Pablo Picasso 🇪🇸🎨 și-a transformat viața în legendă. După anii petrecuți printre boemii din Montmartre, a devenit – grație geniului și spiritului său inovator, dar totodată și prieteniilor celebre și aventurilor sale amoroase – cel mai renumit pictor al secolului al XX-lea
🎂1888: Richard Byrd 🇺🇸🛩 pionier al aviației americane, explorator polar și organizator de logistică pentru expediții polare. Zborurile aviatice în care a servit drept navigator și lider de expediție, au traversat Oceanul Atlantic, un segment din Oceanul Arctic, și o parte din Antarctica. Byrd a susținut că expedițiile sale au fost primele care au ajuns la Polul Nord și la Polul Sud pe calea aerului
🎂1921: Mihai I 🇷🇴🇬🇧🇨🇭♛ rege al României (1927-1930; 1940-1947)
🎂1925: Ioan Chirilă 🇷🇴✒️ jurnalist sportiv și scriitor de cărți pe teme sportive
🎂1950: Chris Norman 🇬🇧🎤 (Smokie)
🎂1972: Cristian Dulca 🇷🇴⚽️
🎂1984: Katy Perry 🇺🇸🎤
🎂1985: Ciara 🇺🇸🎤
🎂1993: Mia Goth 🇬🇧🎬 Nymphomaniac (2013), Everest (2015), Suspiria (2018), X (2022), Pearl (2022), Infinity Pool (2023), MaXXXine (2024)

Decese 🕯

🕯️1647: Evangelista Torricelli 🇮🇹🌡 matematician, fizician și inventator primul care a măsurat presiunea atmosferică cu ajutorul barometrului cu mercur, aparat pe care l-a inventat în 1643
🕯️1920: Alexandru I 🇬🇷♛ regele Greciei (1917-1920) a murit pe neașteptate de septicemia cauzată de mușcăturile a două maimuțe. Avea 27 de ani
🕯️1993: Vincent Price 🇺🇸🎬 House of Wax (1953), The Ten Commandments (1956), The Fly (1958), House on Haunted Hill (1959), House of Usher (1960), The Pit and the Pendulum (1961), The Raven (1963), The Last Man on Earth (1964), The Masque of the Red Death (1964), Edward Scissorhands (1990)
🕯️2002: Richard Harris 🇮🇪🎬 Gulliver’s Travels (1977), Unforgiven (1992), Patriot Games (1992), Gladiator (2000), Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), The Count of Monte Cristo (2002)
🕯️2011: Liviu Ciulei 🇷🇴🎭 regizor, scenograf, actor A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra, între 1963 și 1974, de unde a fost îndepărtat de cenzura comunistă în urma scandalului cu premiera Revizorul, montată de Lucian Pintilie, care a fost interzisă de a mai fi reprezentată după doar câteva spectacole

Evenimente📋

📋🐈‍⬛ Romexpo, București: Campionatul Mondial de Frumusețe Felină – FIFe World Winner Show 2025
📋🇷🇴🪖 Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944 a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la Carei
📋🇪🇺⚖️ Ziua europeană a justiţiei civile
📋🇰🇿 Ziua Republicii Kazahstan; aniversarea adoptării Declaraţiei de suveranitate (1990)

Calendar 🗒

🗒1671: Giovanni Domenico Cassini descoperă satelitul Iapetus, o lună a lui Saturn
🗒1854: În timpul războiului Crimeii, în Bătălia de la Balaklava, are loc dezastruoasa șarjă a cavaleriei ușoare britanice
🗒1858: Este dată în folosință calea ferată Szolnok-Arad. Aradul devine al doilea oraș de pe teritoriul actual al României, după Timișoara, conectat la rețeaua feroviară
🗒1917: La Petrograd, bolșevicii au declanșat o insurecție și au lansat un asalt asupra palatului de iarnă, declanșând Revoluția din Octombrie
🗒1936: Adolf Hitler și Benito Mussolini au creat Axa Roma-Berlin
🗒1944: În Al Doilea Război Mondial, armata română intră în orașul Carei, preluând controlul asupra întregului teritoriu pierdut în urma Dictatului de la Viena din 1940
🗒1944: Japonia lansează primul atac kamikaze în timpul Bătăliei din Golful Leyte
🗒1950: China intră în Războiul din Coreea, de partea Coreei de Nord
🗒1965: A fost înființat, la Mangalia, primul Muzeu al Marinei
🗒1971: Republica Populară Chineză se alătură ONU. De atunci, Taiwanul nu mai este reprezentat în ONU
🗒1983: Forțele militare americane au invadat statul Grenada, șase zile după ce primul ministru Maurice Bishop și câțiva susținători ai acestuia au fost executați în timpul unei lovituri de stat
🗒1999: A avut loc primul transplant de cord, efectuat la Spitalul de Urgență Floreasca de o echipă de medici condusă de conf. dr. Șerban Brădișteanu
🗒2001: Microsoft a lansat sistemul de operare Windows XP
🗒2022: Pe fondul unei crize guvernamentale, Rishi Sunak devine prim-ministru al Regatului Unit, în urma demisiei lui Liz Truss după un mandat de 50 de zile

