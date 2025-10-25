Prima pagină » Actualitate » ZIUA ARMATEI. Mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu: „Armata Română are nevoie de investiții”

ZIUA ARMATEI. Mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu: „Armata Română are nevoie de investiții”

25 oct. 2025, 13:27, Actualitate
ZIUA ARMATEI. Mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu: „Armata Română are nevoie de investiții”
ZIUA ARMATEI. Mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu

Cu ocazia Zilei Armatei Române, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj în care subliniază importanța aprecierii militarilor.

De asemenea, șeful Camerei Deputaților vorbește și despre necesitatea unor investiții pentru îmbunătățirea performanțelor Armatei.

„Militarii români sunt apreciați”

„La mulți ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne arăta aprecierea pentru militarii români. De-a lungul istoriei, Armata a participat decisiv la toate evenimentele majore prin care a trecut România și a contribuit atât la independența, cât și la democratizarea țării noastre. Inclusiv în prezent, militarii români sunt apreciați în cadrul structurilor internaționale în care activează. O serie de succese ale operațiunilor NATO li se datorează”, a declarat Grindeanu, într-un comunicat.

El a adăugat că, pentru a-și menține performanțele, „Armata Română are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”.

„Doar așa ne vom putea asigura că Armata Română va putea face față cu succes oricăror provocări”, a încheiat liderul PSD.

Ceremonii programate de Ziua Armatei

La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române, această dată reamintind luptele grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, în 1944. Atunci au fost eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația horthystă.

Evenimentul a încununat lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, chiar în noaptea de 23/24 august 1944. Armata Română a reușit eliberarea întregului teritoriu de 44.492 km pătrați, ocupat prin Dictatul de la Viena, refăcându-se în partea de Vest adevăratele hotare de stat ale României.

Ceremonii similare au loc anual la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria, anunță MApN.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării, în București vor avea loc mai multe evenimente:

  • la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, se va desfășura, la ora 10:00, o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul;
  • ceremonii militare și religioase vor avea loc și la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”, și la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor;
  • la AFI Cotroceni, între orele 10:00 și 16:00 – o expoziție de tehnică și echipament militar, un concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor „Cupa campionilor Europeni” și „Supercupa Europei”, precum și, în premieră, o zonă de tip Escape room;
  • în Parcul Cișmigiu, la ora 17:00, un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale;
  • la ora 19:00 va fi organizată retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Ce se organizează la Cluj

Totodată, în țară, manifestări vor avea loc la:

  • Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului” Român din Piața Avram Iancu – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10:00);
  • Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10:00) și retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Piața Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare, Palatul Culturii (ora 19:00);
  • Satu Mare, Monumentul Ostașului Român – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10.00);
  • Păuliș, Monumentul Eroilor – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 12:30);
  • Carei, la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus” (ora 13:00).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române

Comandantul suprem al armatei, președintele Nicușor Dan, nu a participat la Ziua Marinei. Premierul Ilie Bolojan, fluierat din mulțime

Citește și

NEWS ALERT Noi scurgeri de GAZE în zona blocului care a explodat în Rahova. Distrigaz a resigilat țeava chiar în ziua în care trebuia să repornească instalația
14:00
Noi scurgeri de GAZE în zona blocului care a explodat în Rahova. Distrigaz a resigilat țeava chiar în ziua în care trebuia să repornească instalația
VIDEO Răbdarea lui Trump a ajuns la final. Sancțiunile masive împotriva Rusiei îl vor costa scump pe Putin: „Sper că va deveni mai RAȚIONAL”
13:35
Răbdarea lui Trump a ajuns la final. Sancțiunile masive împotriva Rusiei îl vor costa scump pe Putin: „Sper că va deveni mai RAȚIONAL”
BREAKING NEWS Ilie Bolojan a fost primit și el cu huiduieli la Carei, de Ziua Armatei, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Iași
13:29
Ilie Bolojan a fost primit și el cu huiduieli la Carei, de Ziua Armatei, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Iași
VIDEO Ciolacu îl atacă direct pe Bolojan pe tema deficitului: „Avem un deficit de empatie. M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap”
13:03
Ciolacu îl atacă direct pe Bolojan pe tema deficitului: „Avem un deficit de empatie. M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap”
ECONOMIE Andrei Caramitru cântă prohodul Rusiei lui Putin: E în CRIZĂ maximă economică. Falimentul vine în decembrie
12:51
Andrei Caramitru cântă prohodul Rusiei lui Putin: E în CRIZĂ maximă economică. Falimentul vine în decembrie
INEDIT Descoperire uluitoare în Patagonia: ou de dinozaur, vechi de 70 de milioane de ani, găsit în stare perfectă de conservare
12:48
Descoperire uluitoare în Patagonia: ou de dinozaur, vechi de 70 de milioane de ani, găsit în stare perfectă de conservare
Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin, plin de fibre, îl ai deja în frigider
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Nu a știut nimeni. Ce a făcut fostul președinte al României (VIDEO)
Evz.ro
România trece la ora de iarnă, poate pentru ultima dată. Țările care au făcut deja un pas înainte
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Cine este celebra cântăreață care își întrerupe activitatea artistică: "A fost un moment atât de semnificativ". Fanii sunt dezamăgiți după anunțul făcut. NU îşi pot reveni din şoc
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Muzică și caritate. Legendara vizită din 1975 a lui Frank Sinatra la Teheran