ZIUA ARMATEI. Mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu: „Armata Română are nevoie de investiții”

Cu ocazia Zilei Armatei Române, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj în care subliniază importanța aprecierii militarilor.
De asemenea, șeful Camerei Deputaților vorbește și despre necesitatea unor investiții pentru îmbunătățirea performanțelor Armatei.
„La mulți ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne arăta aprecierea pentru militarii români. De-a lungul istoriei, Armata a participat decisiv la toate evenimentele majore prin care a trecut România și a contribuit atât la independența, cât și la democratizarea țării noastre. Inclusiv în prezent, militarii români sunt apreciați în cadrul structurilor internaționale în care activează. O serie de succese ale operațiunilor NATO li se datorează”, a declarat Grindeanu, într-un comunicat.
El a adăugat că, pentru a-și menține performanțele, „Armata Română are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”.
„Doar așa ne vom putea asigura că Armata Română va putea face față cu succes oricăror provocări”, a încheiat liderul PSD.
La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române, această dată reamintind luptele grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, în 1944. Atunci au fost eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația horthystă.
Evenimentul a încununat lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, chiar în noaptea de 23/24 august 1944. Armata Română a reușit eliberarea întregului teritoriu de 44.492 km pătrați, ocupat prin Dictatul de la Viena, refăcându-se în partea de Vest adevăratele hotare de stat ale României.
Ceremonii similare au loc anual la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria, anunță MApN.
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării, în București vor avea loc mai multe evenimente:
Totodată, în țară, manifestări vor avea loc la:
RECOMANDAREA AUTORULUI:
25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române
Comandantul suprem al armatei, președintele Nicușor Dan, nu a participat la Ziua Marinei. Premierul Ilie Bolojan, fluierat din mulțime