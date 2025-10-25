ZIUA ARMATEI. Mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu: „Armata Română are nevoie de investiții”

Cu ocazia Zilei Armatei Române, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj în care subliniază importanța aprecierii militarilor.

De asemenea, șeful Camerei Deputaților vorbește și despre necesitatea unor investiții pentru îmbunătățirea performanțelor Armatei.

„Militarii români sunt apreciați”

„La mulți ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne arăta aprecierea pentru militarii români. De-a lungul istoriei, Armata a participat decisiv la toate evenimentele majore prin care a trecut România și a contribuit atât la independența, cât și la democratizarea țării noastre. Inclusiv în prezent, militarii români sunt apreciați în cadrul structurilor internaționale în care activează. O serie de succese ale operațiunilor NATO li se datorează”, a declarat Grindeanu, într-un comunicat.

El a adăugat că, pentru a-și menține performanțele, „Armata Română are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”.

„Doar așa ne vom putea asigura că Armata Română va putea face față cu succes oricăror provocări”, a încheiat liderul PSD.

Ceremonii programate de Ziua Armatei

La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române, această dată reamintind luptele grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, în 1944. Atunci au fost eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația horthystă.

Evenimentul a încununat lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, chiar în noaptea de 23/24 august 1944. Armata Română a reușit eliberarea întregului teritoriu de 44.492 km pătrați, ocupat prin Dictatul de la Viena, refăcându-se în partea de Vest adevăratele hotare de stat ale României.

Ceremonii similare au loc anual la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria, anunță MApN.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării, în București vor avea loc mai multe evenimente:

la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, se va desfășura, la ora 10:00, o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul;

ceremonii militare și religioase vor avea loc și la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”, și la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor;

la AFI Cotroceni, între orele 10:00 și 16:00 – o expoziție de tehnică și echipament militar, un concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor „Cupa campionilor Europeni” și „Supercupa Europei”, precum și, în premieră, o zonă de tip Escape room;

în Parcul Cișmigiu, la ora 17:00, un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale;

la ora 19:00 va fi organizată retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Ce se organizează la Cluj

Totodată, în țară, manifestări vor avea loc la:

Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului” Român din Piața Avram Iancu – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10:00);

Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10:00) și retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Piața Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare, Palatul Culturii (ora 19:00);

Satu Mare, Monumentul Ostașului Român – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 10.00);

Păuliș, Monumentul Eroilor – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori (ora 12:30);

Carei, la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus” (ora 13:00).

