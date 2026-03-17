Zodia, un criteriu important în alegerea partenerului în România. Unele cupluri apelează la astrolog pentru a programa evenimente importante

Un francez, în vârstă de 36 de ani, ajuns la București în 2019, nu se aștepta niciodată ca zodiacul să îi facă probleme în a încerca să cunoască noi oameni. El s-a născut pe 23 septembrie, ceea ce înseamnă, potrivit diferitelor horoscoape ale astrologiei occidentale, că este Balanță sau Fecioară.

Zodia, un criteriu important în alegerea partenerului în România

„Pe Tinder în România, se întâmpla des să fiu întrebat despre zodia mea încă din primele mesaje schimbate”, povestește francezul în vârstă de 36 de ani. „Cum nu eram sigur, pentru că nu acordam prea multă importanță acestui lucru, aveam impresia că par un idiot sau cineva neserios.”, relatează Le Monde, citată de Rador Radio România.

După relatările sale, unele fete au încetat să îi mai răspundă atunci când a spus că nu știe dacă este zodia Fecioară sau Balanță. O alta a întrerupt conversația, invocând faptul că zodiile lor nu sunt compatibile, indiferent de situație. Când a întrebat mai mulți francezi din București, și-a dat seama că nu este singurul care se confruntă cu problema aceasta.

În 1995, meseria de astrolog a fost reglementată în România

Din 1995, meseria de astrolog, la fel ca cea de ghicitoare – numită și „vrăjitoare” – este o profesie recunoscută și reglementată în țară. În 2025, un sondaj a arătat că aproape 35% dintre români consideră că zodia definește personalitatea.

Confruntate cu un număr mare de cereri, mai multe spitale au decis să ora nașterii, o adevărată „taxă pentru horoscop”. La sfârșitul lui 2025, un spital din nordul țării a stârnit indignare când a decis să perceapă 20 de euro pentru certificatul care indică ora nașterii. Tariful a fost redus ulterior la 2 euro, după polemici, conducerea invocând „o eroare”.

