Proprietarii de câini dintr-un oraș italian vor fi obligați să curețe urina animalelor din spațiile publice. În caz contrar, riscă amenzi de până la 500 de euro.

După plângeri ale locuitorilor privind mirosul de urină de câine, Luca Salvetti, primarul orașului Livorno de pe coasta Toscanei, a introdus această măsură, relatează The Guardian.

Astfel proprietarii de câini vor fi obligați să aibă sticle de apă și pulverizatoare pentru a curăța trotuarele, băncile și chiar roțile autovehiculelor parcate. În plus, animalelor le este interzis să urineze lângă uși și ferestre, în special la intrările magazinelor, birourilor și locuințelor.

Consiliul condus de Salvetti a declarat într-un comunicat: „Spațiile publice sunt bunuri ale comunității care trebuie protejate pentru a asigura decența, igiena și locuirea urbană”.

Amendă de până la 500 de euro

Autoritățile au spus că reacționează la „numeroase sesizări din partea locuitorilor care semnalează disconfortul cauzat de mirosurile neplăcute și problemele de igienă generate de prezența deșeurilor lichide animale în spații destinate socializării adulților și copiilor”.

De asemenea, se arată că măsura este necesară în contextul creșterii semnificative a numărului de animale de companie, în special câini. Regula se va aplica oricărei persoane care plimbă un câine, fie proprietar, fie îngrijitor, și va fi valabilă între 20 mai și 31 octombrie, perioadă considerată critică din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse.

Cei care încalcă regulile riscă amenzi între 25 și 500 de euro. Anul trecut, autoritățile din Bolzano au stârnit controverse după ce au propus o taxă pentru câini: 1,50 euro pe noapte pentru câinii vizitatori și 100 de euro pe an pentru cei ai rezidenților. Fondurile au ca scop curățarea străzilor.

