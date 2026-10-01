Poziționarea președintelui țării pe tema alegerilor anticipate, imediat după căderea guvernului Mureșan, nu le este benefică cetățenilor, ba mai mult, amenință „stabilitatea democrației”, a afirmat jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! de joi. Cunoscuta realizatoare de televiziune reamintește că anticipatele sunt singura metodă prin care Parlamentul poate fi demis. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Într-o intervenție live din studioul Gândul, Corina Drăgotescu a argumentat de ce, din perspectiva sa, alegerea președintelui Nicușor Dan de a nu convoca alegeri anticipate, în contextul unei crize politice prelungite, ignoră drepturile prevăzute în Constituție.

Drăgotescu: Stabilitatea democrației a dat-o la o parte

Mai precis, populația nu este lăsată să ia parte la democrația participativă, statuată în Constituția României. Cunoscuta jurnalistă s-a declarat puțin convinsă de argumentele lui Nicușor Dan, care arată că autonomia decizională a României este surclasată de angajamentele față de parteneri externi.

„Asta a zis. Că noi nu suntem autonomi pe decizia noastră politică. Poate am vrea să facem, dar nu ne lasă. Cum să zici așa ceva? Deci eu sunt foarte supărată acum pe Nicușor Dan, pentru că a compromis definitiv unicul instrument (0:41) de dizolvarea Parlamentului din Constituție. Nu există altul. În afară de acesta pe care l-are la îndemână președintele României cu numirile și mă rog, ce s-a întâmplat, nu există altă metodă, nici măcar referendum popular, nu există ca să demiți Parlamentul, nici Parlamentul nu se poate autodizolva. Nu există altceva”.

Se creează un precedent

În altă ordine de idei, invitata a observat că astfel se creează un precedent negativ, care ar putea fi urmat și de viitorii șefi de stat.

„Nici un alt președinte, toți președinții or să spună, Păi de ce să facem? Nu vezi că merge și așa? Adică ne-a mai luat o metodă care era prevăzută pentru stabilitatea democrației, a dat-o la o parte ca pe o foaie din carte și a zis nu, mergem pe pagina următoare unde vreau eu. Pagina asta nu există, o rupem din carte, nu există. Nu e bună. Nu se poate așa ceva când alegerile anticipate ar fi adus cât de cât o stabilitate socială. Lumea ieșea de la vot și zicea, Da, au ieșit ăia, au ieșit ăia, asta e. Așa vrea populația și mergem mai departe.

Drăgotescu: Lași impresia societății că ea contează

Un scrutin de alegeri anticipate, chiar dacă nu ar schimba ierarhia partidelor, ar detensiona încordarea socială, lăsând cetățenilor impresia că votul lor contează, a conchis Drăgotescu.