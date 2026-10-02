Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Predicția Corinei Drăgotescu pentru criza politică: Ne împiedică cei doi bolovani, Bolojan și Grindeanu/Guvernul nou va fi un petic să trecem iarna la un sac care va ceda

Predicția Corinei Drăgotescu pentru criza politică: Ne împiedică cei doi bolovani, Bolojan și Grindeanu/Guvernul nou va fi un petic să trecem iarna la un sac care va ceda

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou deznodământ al crizei politice este sperat luni, când președintele Nicușor Dan va anunța un posibil nou premier desemnat.  Totuși, trebuie să privim realist orice scenariu, avertizează jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Indiferent de componența noului guvern, va fi mai mult o formulă de compromis pentru a trece de iarnă, spune cunoscuta realizatoare de televiziune. 

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Invitata apreciază că sunt șanse reale să se refacă coaliția de guvernare, mai ales dacă se ține cont de relația dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. 

Scenariul cel mai probabil dacă nu vor fi anticipate

Tandemul Bolojan – Grindeanu ar bloca în continuare o soluționare a crizei, apreciază Corina Drăgotescu

Cei doi nu se mai pot concilia niciodată în viața lor, Grindeanu și Bolojan. Dacă vrei să mergi mai departe, dai la o parte ceea ce te împiedică. Or ceea ce ne împiedică sunt acești doi bolovani, Bolojan și Grindeanu. Dacă vrem să mergem în formula asta, eu nu zic că asta va fi o formulă acceptată de popor și că reformele vor fi… Dar dacă nu vor alegeri anticipate și nu se presează pentru anticipate, atunci cred că asta va fi formula (n.r. – să elimini obstacolele numite)”.

Ei speră să amâne deznodământul cât mai departe

În egală măsură, invitata estimează că partidele de la guvernare vor prelungi cât pot de mult diferite formule, doar pentru a nu se putea dizolva Parlamentul.

Orice se va naște de luni încolo nu este o soluție de lungă durată. E un petic ca să trecem iarna. Eu nu văd un guvern care să dureze mai mult de un an de zile. Ei speră să amâne deznodământul cât mai departe, în așa fel încât Parlamentul să nu mai poate fi dizolvat, să se apropie alegerile. Mi se pare că nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului parlamentar. Deci ei o să cârpească cât pot de mult. Ca să ducă până la termen această configurație parlamentară”.

Unde greșește Nicușor Dan

În final, conchide cunoscuta jurnalistă, și președintele are o mare parte de vină pentru că nu a dat un ultimatum real partidelor.

Eu n-am înțeles un lucru de la început. De ce nu i-a băgat în cameră pe toți să zică, aveți până dimineața să ieșiți cu o soluție. Eu nu bag țara în gard. Au trecut 150 de zile. Ăsta era semnul suprem că el este șeful în țara asta. Închidea ușa, lua cheia și spunea, La revedere. Mai primiți mâncare și poate apă primiți, dar în rest vă descurcați. N-a făcut asta. Acum tragem cu toți de slăbiciunea președintelui. Ea a slăbit societatea în egală măsură, chiar mai mult decât era cazul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Corina Drăgotescu: Sunt supărată pe Nicușor Dan/Alegătorii nu contează, știm noi mai bine
18:52
Corina Drăgotescu: Sunt supărată pe Nicușor Dan/Alegătorii nu contează, știm noi mai bine
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 2 octombrie, de la ora 15.00
16:55
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 2 octombrie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Corina Drăgotescu, verdict în scandalul Călin Georgescu: Nu mi-aduc aminte, în 35 de ani, ca personajul atacat să supraviețuiască atacului
16:41
Corina Drăgotescu, verdict în scandalul Călin Georgescu: Nu mi-aduc aminte, în 35 de ani, ca personajul atacat să supraviețuiască atacului
EXCLUSIV Cui folosește arestarea lui Călin Georgescu. Silviu Predoiu: Duce la martirizarea unui personaj menit să fie secundar/La nivelul conducerii AUR nu dau doi bani pe el
12:10
Cui folosește arestarea lui Călin Georgescu. Silviu Predoiu: Duce la martirizarea unui personaj menit să fie secundar/La nivelul conducerii AUR nu dau doi bani pe el
EXCLUSIV Marius Tucă, avertisment în cazul Călin Georgescu: Cineva vrea să arunce România în aer/Arestarea lui doar aprinde chibritul
18:21, 30 Sep 2026
Marius Tucă, avertisment în cazul Călin Georgescu: Cineva vrea să arunce România în aer/Arestarea lui doar aprinde chibritul
EXCLUSIV Fostul șef al spionilor intervine în scandalul arestării lui Călin Georgescu: Prezumția de nevinovăție trebuie aplicată cu orice preț/CSM are de dat explicații
17:32, 30 Sep 2026
Fostul șef al spionilor intervine în scandalul arestării lui Călin Georgescu: Prezumția de nevinovăție trebuie aplicată cu orice preț/CSM are de dat explicații
Mediafax
DE CE este audiat Bolojan la DNA Iași? CUM a ajuns PREMIERUL în anchetă?
Digi24
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Adevarul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări
Mediafax
Alimentul MINUNE: delicios, protejează mușchii, plin de vitamine și minerale
Click
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci
Digi24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Cine este bărbatul care l-a convins pe Vlad Bălțățeanu să se predea? A făcut mărturisiri șocante: „Voia să pară ceea ce nu era”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Hyundai Tucson a fost prezentat oficial și pentru piața europeană. Motoare hibride de până la 292 CP
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
TENSIUNI Reacția lui Macron la ultimatumul dat de Trump. SUA amenință cu blocarea exporturilor de motorină în Europa
13:10
Reacția lui Macron la ultimatumul dat de Trump. SUA amenință cu blocarea exporturilor de motorină în Europa
FLASH NEWS Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
13:07
Avocatul lui Fănel Bogos susține, după audierea lui Bolojan la DNA, că premierul demis „nu va fi urmărit penal”
REACȚIE Raluca Turcan susține că procurorii îl denigrează pe Bolojan, prin audierea de la DNA Iași
12:59
Raluca Turcan susține că procurorii îl denigrează pe Bolojan, prin audierea de la DNA Iași
REACȚIE Siegfried Mureșan dă verdictul în cazul audierii lui Bolojan la DNA Iași: „Nu este vinovat în nicio formă”
12:57
Siegfried Mureșan dă verdictul în cazul audierii lui Bolojan la DNA Iași: „Nu este vinovat în nicio formă”
CONTROVERSĂ Ce urmează pentru Christa Pike, după ce a supraviețuit la două injecții letale. Protocolul de execuție din SUA nu prevede astfel de cazuri
12:57
Ce urmează pentru Christa Pike, după ce a supraviețuit la două injecții letale. Protocolul de execuție din SUA nu prevede astfel de cazuri
CONTROVERSĂ Scandalul ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, provocă tensiuni în Parlamentul de la Atena: Ministrul Energiei, chestionat despre amenințările la adresa Greciei. Ce a transmis Stavros Papastavrou despre dezvăluirile WSJ
12:54
Scandalul ambasadoarei SUA, Kimberly Guilfoyle, provocă tensiuni în Parlamentul de la Atena: Ministrul Energiei, chestionat despre amenințările la adresa Greciei. Ce a transmis Stavros Papastavrou despre dezvăluirile WSJ

Cele mai noi

Trimite acest link pe