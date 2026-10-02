Un nou deznodământ al crizei politice este sperat luni, când președintele Nicușor Dan va anunța un posibil nou premier desemnat. Totuși, trebuie să privim realist orice scenariu, avertizează jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Indiferent de componența noului guvern, va fi mai mult o formulă de compromis pentru a trece de iarnă, spune cunoscuta realizatoare de televiziune.

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Invitata apreciază că sunt șanse reale să se refacă coaliția de guvernare, mai ales dacă se ține cont de relația dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.

Scenariul cel mai probabil dacă nu vor fi anticipate

Tandemul Bolojan – Grindeanu ar bloca în continuare o soluționare a crizei, apreciază Corina Drăgotescu.

„Cei doi nu se mai pot concilia niciodată în viața lor, Grindeanu și Bolojan. Dacă vrei să mergi mai departe, dai la o parte ceea ce te împiedică. Or ceea ce ne împiedică sunt acești doi bolovani, Bolojan și Grindeanu. Dacă vrem să mergem în formula asta, eu nu zic că asta va fi o formulă acceptată de popor și că reformele vor fi… Dar dacă nu vor alegeri anticipate și nu se presează pentru anticipate, atunci cred că asta va fi formula (n.r. – să elimini obstacolele numite)”.

„ E i speră să amâne deznodământul cât mai departe ”

În egală măsură, invitata estimează că partidele de la guvernare vor prelungi cât pot de mult diferite formule, doar pentru a nu se putea dizolva Parlamentul.

„Orice se va naște de luni încolo nu este o soluție de lungă durată. E un petic ca să trecem iarna. Eu nu văd un guvern care să dureze mai mult de un an de zile. Ei speră să amâne deznodământul cât mai departe, în așa fel încât Parlamentul să nu mai poate fi dizolvat, să se apropie alegerile. Mi se pare că nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului parlamentar. Deci ei o să cârpească cât pot de mult. Ca să ducă până la termen această configurație parlamentară”.

Unde greșește Nicușor Dan

În final, conchide cunoscuta jurnalistă, și președintele are o mare parte de vină pentru că nu a dat un ultimatum real partidelor.