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Elevii din România petrec mai puțin timp la școală și au vacanțe mai lungi față de copiii din alte state. Ce arată un raport

Elevii din România petrec mai puțin timp la școală și au vacanțe mai lungi față de copiii din alte state. Ce arată un raport
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Față de copiii din alte state, elevii din România petrec mai puțin timp la școală și au vacanțe mai lungi, conform unor rapoarte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, rapoartele mai arată că deși unii dascăli români din ciclul primar câștigă, în medie, mai mult decât alți angajați care au studii superioare, sistemul de învățământ se confruntă cu un deficit de personal.

Elevii români au mai puține ore de curs și vacanțe mai lungi decât cei din alte state. În învățământul primar, diferența depășește 260 de ore anual. Pe de altă parte, România alocă educației aproape jumătate din suma medie investită de țările dezvoltate. Totuși, în unele școli, deficitul de profesori rămâne o problemă. Astfel de date sunt disponibile în rapoartele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

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Elevii din România petrec mai puțin timp la școală și au vacanțe mai lungi față de copiii din alte state. Ce arată un raport

Elevii din România petrec mai puțin timp la școală și au vacanțe mai lungi față de copiii din alte state. Foto: Shutterstock

În clasele primare, elevii din România au, în medie, 540 de ore de curs pe an, față de 804, care este media OCDE. La gimnaziu, diferența se reduce. Sunt 834 de ore de curs în România, comparativ cu 909 ore la care participă elevii din celelalte state. În România, în schimb, vacanțele sunt mai lungi. Elevii din ciclul primar au 16,6 săptămâni libere anual, cu circa 3 săptămâni peste media statelor OCDE.

Profesorii români din ciclul primar câștigă, în medie, cu 14% mai mult decât angajații cu studii superioare din alte domenii. Cu toate acestea, aproape 3% dintre posturile didactice sunt vacante. România cheltuiește anual circa 7.300 de dolari pentru fiecare elev sau student, față de 13.600 de dolari, media OCDE. Educația a primit 2,6% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2023, comparativ cu 4,2% în țările prezente în rapoartele organizației.

Ce arată un raport despre salariile cadrelor didactice

Un raport recent al organizației arată, de altfel, că salariile profesorilor români din învățământul secundar inferior au devenit mai competitive. În 2025, acestea au fost cu aproximativ 5% peste veniturile medii ale altor angajați cu studii superioare. În 2023, profesorii câștigau cu circa 13% mai puțin decât această categorie. Raportul OCDE indică, astfel, o îmbunătățire semnificativă a remunerării în doar 2 ani.

„În România, salariile cadrelor didactice sunt mai competitive în raport cu cele ale altor angajați cu studii superioare decât în ​​majoritatea țărilor OCDE. În 2025, salariile efective ale profesorilor din învățământul secundar inferior au fost cu aproximativ 5% mai mari decât câștigurile medii ale altor angajați cu studii superioare din țară, în timp ce, la nivelul OCDE, acestea sunt, de regulă, mai mici.

Această situație reflectă, de asemenea, o îmbunătățire semnificativă a remunerării cadrelor didactice în ultimii ani. În 2023, salariile profesorilor din învățământul secundar inferior erau cu aproximativ 13% mai mici decât câștigurile medii ale altor angajați cu studii superioare, ceea ce indică o trecere de la un dezavantaj salarial la un avantaj salarial modest în decurs de doar doi ani”, se arată într-un raport.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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