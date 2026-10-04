01:19 UPDATE. Flavio Bolsonaro continuă să ocupe locul 1, cu peste 49,5% din voturi, după numărarea a peste 64% din voturi După numărarea a peste 64% din voturi, Flavio Bolsonaro continuă să ocupe locul 1 în cursa electorală pentru funcția de președinte al Braziliei, cu 49,58% din voturi. Pe locul doi se situează actualul președinte, Lula da Silva, cu un scor de 42,25% din voturi. Cursa electorală este la un pas să se termine din turul 1. Dacă Flavio Bolsonaro va obține peste 50%, va fi declarat direct câștigător al alegerilor.

Cursă extrem de strânsă la alegerile din Brazilia, acolo unde principalii favoriți, Luiz Inácio Lula da Silva și Flavio Bolsonaro, sunt pe primele două locuri, la mare distanță de restul candidaților. Primele date oficiale oferite de autoritatea electorală din Brazilia aduc în prim-plan o confruntare extrem de strânsă pentru conducerea celei mai mari economii a Americii Latine.

Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, este pe primul loc, cu un ușor avantaj față de Lula da Silva.

Dacă tendințele în numărarea voturilor persistă, s-ar putea să nu avem un al doilea tur de scrutin. Potrivit legislației braziliene, dacă unul dintre candidați obține peste 50% din voturile exprimate, este declarat câștigător încă din primul tur. După numărarea a aproximativ 20% din voturi, Flavio Bolsonaro obține 51,07% din voturi, în timp ce Lula obține doar 40,82%. Candidatul de pe locul trei, celebrul scriitor Augusto Cury, se află la mare distanță față de cei doi, cu doar 2,9%.

Primele date provin din statele din sudul țării, care sunt tradițional conservatoare și înclină puternic spre mișcarea lui Bolsonaro, ceea ce explică avansul său masiv de la începutul numărătorii. Analiștii se așteaptă ca ecuația să se schimbe pe măsură ce vin voturile din fiefurile lui Lula

Autoritatea electorală are de centralizat voturile a 158.745.502 de brazilieni cu drept de vot din aproape 500.000 de secții de votare. Deoarece statul amendează, ce-i drept simbolic, absența de la vot, brazilienii s-au prezentat în număr mare la urne. Prezența la vot este de 79,06%.

Cu ce promisiuni au venit cei doi în campania electorală

Campania președintelui în exercițiu, Lula da Silva, ajuns la aproape 81 de ani, s-a concentrat pe protecție socială, democrație și mediu. Lula a transformat aceste alegeri într-un referendum pentru democrație, unde s-a prezentat drept garantul stabilității Braziliei în fața extremismului, făcând trimitere la tentativele de lovitură de stat orchestrate de Jair Bolsonaro.

De asemenea, președintele octogenar a pus accent pe extinderea programelor de asistență socială și pe măsurile de reducere a datoriilor pentru familiile vulnerabile, în încercarea de a atrage populația nemulțumită de creșterea costului vieții.

De cealaltă parte, Flavio Bolsonaro, senator în vârstă de 45 de ani, a preluat moștenirea politică a tatălui său și și-a construit campania pe nemulțumirile economice și pe o agendă profund conservatoare.

Promisiunea centrală din campania electorală a lui Flavio a fost amnistierea tatălui său, fostul președinte Jair Bolsonaro, și a protestatarilor arestați în urma evenimentelor de la începutul anului 2023. Flavio Bolsonaro a transformat figura tatălui său într-un simbol al luptei împotriva sistemului.

O altă temă exploatată major de Flavio a fost legată de îngrijorările mari ale populației legate de criminalitatea stradală și bandele de criminali. Programul său propune măsuri dure împotriva criminalității, inclusiv clasificarea oficială a marilor bande și carteluri drept organizații „narcoteroriste”, model preluat de la Statele Unite.

Această temă de campanie este corelată cu principala preocupare a alegătorilor, unde un sondaj Quaest realizat în luna august arăta că 33% dintre brazilieni considerau violența drept principala problemă a țării, mai mult decât dublul procentului celor care au menționat economia ca problemă.