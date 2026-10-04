Evoluția procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană aduce și o serie de probleme, mai ales penntru agricultura românească, avertizează Corina Drăgotescu. Cunoscuta realizatoare de televiziune subliniază că cerealele ucrainene ar putea reprezenta o concurență neloială pentru România. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Ucraina avansează în ritm accelerat în procesul de viitor membru UE, însă acest lucru pune în pericol agricultura europeană, și în special pe cea românească (detalii AICI).

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Drăgotescu: O să fim morți de foame cu păpușoiul în curte

Acest risc a fost pus în evidență de jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Invitata a observat că grînele din Ucraina ar putea lovi ca un tsunami.

„O să vină ziua în care Ucraina, și noi o să zicem da, Ucraina, parte a Uniunii Europene. Eu vă zic de pe acum, o să ne omoare toată agricultura Ucraina. O să fim morți de foame cu păpușoiul în curte, că nu îl mai cumpără nimeni. Că vin ucrainenii și ne invadează Uniunea Europeană cu grânele lor. Vă spun că așa merge viața. Așa merge economia. Unde e un gol de piață sau unde vine unul mai puternic pe piață, ți-a luat locul.

Or dacă noi nu suntem suficient de consolidați pe piața asta europeană și nu suntem în stare să ne autosustinem, păi când vine un tsunami de ăsta? Dar noi politic susținem Ucraina. Politic, politic, dar pentru ei sau pentru noi? Pentru ei. Și atunci o să zici, ia mai dă-o încolo de Uniunea Europeană. Păi au venit până și ucrainenii și ne-au luat-o înainte. Nu se gândește nimeni la etapele astea”.

„ Eu nu vreau unirea cu Moldova”

.În altă ordine de idei, vedeta de televiziune a exprimat unele rezerve și în legătură cu proiectul unirii cu Republica Moldova. Este un proiect complex, care impune multă reflecție, spune Corina Drăgotescu, care critică faptul că unirea a devenit „o lozincă politică”.