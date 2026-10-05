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Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB

Nicolae Oprea
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
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Autobuz Otokar defect, suprins sâmbătă de reporterii Gândul în timp ce era tractat către autobază
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Autobuzele Otokar, cumpărate de Primăria Capitalei în 2018 cu suma de 458.100.826 de lei fără TVA, înregistrează în continuare foarte multe defecțiuni tehnice. Aproape jumătate din cele 400 de vehicule turcești zac prin garajele STB, deși nu au mai mult de 8 ani de când au fost achiziționate.

Autobuzele albastre care au împânzit Bucureștiul în anii 2018-2019 aproape că au dispărut acum de pe străzile Capitalei.

Pentru că nu au beneficiat de o mentenanță corespunzătoare, autobuzele Otokar au început să crape chiar la scurt timp după ce au fost achiziționate. Doar între 2018 și 2023, vehiculele au înregistrat peste 26 de mii de defecțiuni, potrivit reprezentanților STB (Societatea de Transport București).

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Practic, așa-zisa mentenanță era „asigurată” într-un garaj de pe Șoseaua de Centură a Capitalei, denumit Happy Garage, așa cum Gândul a dezvăluit în 2022. Este vorba despre un garaj de dimensiuni reduse, iar firma care deține această baracă s-a angajat, pentru o perioadă de 8 ani, să asigure service-ul autobuzelor Otokar.

Mentenanța Otokar, făcută pe hârtie

Au trecut cei 8 ani, autobuzele au ieșit din garanție, iar acum pică unul după altul. În perioada de mentenanță, mecanicii români nu au avut dreptul să intervină în caz de defecțiuni.

Singurii care se ocupau de așa-zisele reparații erau turcii. Surse din cadrul STB au dezvăluit pentru Gândul că reparațiile făcute de turci erau adevărate cârpeli, cu fire legate necorespunzător. Nu întâmplător, autobuzele turcești s-au aprins de mai multe ori ca niște adevărate torțe. Mai mult, un autobuz a luat foc în timp ce era parcat în autobaza de la Băneasa, la scurt timp după ce a revenit din cursă.

„Au pus alte cabluri și fac un fel de improvizații”

„Nu sunt deloc întreținute cum trebuie. Defectele sunt foarte multe și vor fi mari probleme în viitorul apropiat. Am văzut cum au lucrat turcii. De exemplu, la instalațiile electrice, nu au lucrat cu aceleași cabluri pe care le-a avut Otokar. Au pus alte cabluri și fac un fel de improvizații, cu alte fire care nu ar fi pentru sarcina necesată, și oricând pot lua foc”, au precizat surse STB în exclusivitate pentru Gândul.

Primăria Capitalei a cumpărat 400 de autobuze Otokar (modele Euro 6 din gama Kent, de 10 m, 12 m și 18 m articulate) în anul 2018, pentru suma totală de aproximativ 458,1 milioane de lei fără TVA (circa 100 de milioane de euro).

Cele 400 de autobuze sunt împărțite în trei variante de lungime:

• 320 de unități de 12 metri.
• 50 de unități articulate de 18 metri.
• 30 de unități de 9.5 / 10 metri

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