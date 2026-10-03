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Corina Drăgotescu, verdict dur în controversa momentului: Când vezi doar o parte din societate, vei fi primul care va aplauda dictatura când va veni

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Obstinația lui Nicușor Dan de a refuza organizarea de alegeri anticipate, cerute tot mai mult de clasa politică, dar mai ales argumentele președintelui duc în direcția unui viciu democratic, spune jurnalista Corina Drăgotescu. Forțarea legislației odată cu excluderea opțiunilor unei părți mari din societate ar putea deschide calea unor viitoare abuzuri, a afirmat cunoscuta realizatoare de televiziune ăn emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Corina Drăgotescu a argumentat că, din perspectiva sa, atitudinea lui Nicușor Dan este o formă de abuz asupra Constituției, asupra legilor, dar și asupra Parlamentului.

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Legi interpretate excesiv

Cel mai mare pericol este crearea unui precedent, explică jurnalista, făcând aluzie și la cazul controversat al arestării lui Călin Georgescu

E posibil ca la un moment dat la conducerea țării să vină un autocrat și să invoce precedentele ăstora. În mod categoric se va întâmpla așa, în decursul istoriei, dacă nu se corectează toate lucrurile astea. Deja Constituția noastră nu a fost respectată. Sau interpretată greșit, interpretată excesiv, pe o direcție sau alta. Deja au fost încălcate legile într-o interpretare din nou exagerată.

Vedeta de televiziune a adus ca argument cazul în care un lider al opoziției ar fi adoptat abordarea președintelui. Atunci s-ar fi observat dublul standard.

Dacă era acum, să zic, Simion și spunea, îmi bag picioarele în PSD sau îmi bag picioarele în PNL, nu ieșea scandal? Nu ieșea toată lumea că este un dictator care vrea să omoare pluripartitismul? Dacă închizi ochii la ce se întâmplă în societatea ta, înseamnă că nu mai ești capabil să mai faci față presiunii la care este supus un comentator politic adevărat. Trebuie să te uiți, oricât te-ar afecta pe tine, că ai votat cu ăla, că l-ai iubit pe ăla, că ți-a plăcut ăla. Trebuie să vezi tot. În momentul în care nu mai vezi toată societatea și vezi doar o parte din ea, înseamnă că vei fi primul care va aplauda dictatura când va veni”.

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