Nicușor Dan începe astăzi consultările cu partidele pentru desemnarea unui nou premier. Care este programul și ce candidat susține fiecare partid

Nicușor Dan începe astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier la Cotroceni. Discuțiile de la Cotroceni au loc după trei nominalizări eșuate și după mai multe luni în care România nu a reușit să formeze un nou Guvern cu puteri depline. Președintele României începe consultările cu PSD de la ora 14:00, imediat după cu AUR, urmat apoi de PNL, USR și UDMR. De la ora 16:30, Nicușor Dan se întâlnește cu reprezentanții minorităților naționale, ai grupurilor parlamentare și cu parlamentarii neafiliați.

Programul consultărilor pe toată ziua

Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului are astăzi consultări cu:

Partidul Social Democrat – la ora 14:00

Alianța pentru Unirea Românilor – la ora 14:30

Partidul Național Liberal – la ora 15:00

Uniunea Salvați România – la ora 15:30

Uniunea Democrată Maghiară din România – la ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităților naționale – la ora 16:30

Partidul S.O.S. România – la ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri – la ora 17:30

Grupul parlamentar Uniți pentru România – la ora 18:00

Grupul parlamentar PACE – Întâi România – la ora 18:30

parlamentarii neafiliați – la ora 19:00

Numele vehiculate pentru funcția de premier

Pentru postul de prim-ministru sunt luate în calcul mai multe variante. Printre numele vehiculate se află și Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, membru PNL care are susținerea PSD. În paralel, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că partidul i-a încredințat mandatul de a prelua conducerea Guvernului și că așteaptă ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pentru această funcție.

Liberalii nu intenționează să înainteze o propunere proprie la consultările de la Cotroceni de astăzi. Formațiunea lasă decizia în mâinile președintelui Nicușor Dan și nu exclude nici scenariul unor alegeri anticipate. Șeful statului a respins de mai multe ori această variantă, argumentul lui fiind că un nou scrutin nu ar pune capăt blocajului politic, ci l-ar putea prelungi.

Bolojan, premierul demis și președintele PNL, a fost întrebat dacă ar susține numirea lui Alexandru Nazare în fruntea Guvernului. Acesta nu a oferit un răspuns ferm, dar nici nu a exclus posibilitatea ca Nazare să ajungă prim-ministru.

USR își menține poziția și nu vine cu o propunere de premier

USR își menține poziția și nu intenționează să vină cu o nouă propunere pentru funcția de premier. Formațiunea politică susține în continuare organizarea de alegeri anticipate și îi cere președintelui Nicușor Dan să ia în calcul dizolvarea Parlamentului, ca soluție pentru actualul blocaj politic.

Liderul USR, Dominic Fritz, a exclus și varianta unei noi participări la guvernare alături de PSD. El a anunțat că partidul nu va susține un executiv din care fac parte miniștri social-democrați și a pus actuala criză politică pe seama PSD și AUR.

AUR participă la consultările organizate de Nicușor Dan, dar nu vine cu nicio propunere de premier

AUR va participa la întâlnirea de astăzi de la Palatul Cotroceni, însă nu intenționează să intre în discuții pentru formarea unui Guvern. Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele formațiunii, a anunțat că delegația partidului nu va veni cu o propunere pentru funcția de premier și nici nu va negocia susținerea unei formule guvernamentale.

Dungaciu a mai spus că reprezentanții AUR vor merge la Cotroceni pentru a continua dialogul cu președintele Nicușor Dan și pentru a-i transmite că trebuie să reprezinte toți românii.

AUR susține de mai mult timp varianta alegerilor anticipate. George Simion și Dan Dungaciu au pledat în repetate rânduri pentru această soluție, iar partidul consideră că un nou scrutin ar putea schimba configurația Parlamentului.

UDMR cere un compromis pentru formarea unui Guvern cu puteri depline

UDMR le cere partidelor să ajungă la un acord pentru încheierea cât mai rapidă a crizei politice. Formațiunea susține că este nevoie de un compromis care să permită învestirea viitorului premier și formarea unui Guvern cu puteri depline.

Kelemen Hunor a vorbit și despre varianta unui premier „tehnocrat”, vehiculată în ultima perioadă în contextul în care Leonard Badea, viceguvernator al BNR, a fost menționat ca posibil candidat pentru această funcție. Liderul UDMR consideră însă că un premier prezentat drept apolitic ar avea dificultăți în a obține sprijinul partidelor pentru formarea unei majorități.

Kelemen Hunor a amintit că și Leonard Badea are un trecut politic, acesta fiind asociat cu PSD. În opinia liderului UDMR, soluția trebuie să fie una politică, susținută de o majoritate parlamentară clară. El consideră că partidele trebuie să își asume formarea viitorului Guvern și să ajungă la un acord pentru susținerea acestuia în Parlament.

România este în criză politică de 153 de zile

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce AUR și PSD au depus o moțiune de cenzură împotriva premierului demis, care a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate. Nicușor Dan a încercat ulterior două formule pentru instalarea unui nou executiv.

Prima desemnare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus mandatul pe 14 iunie, înainte de a ajunge la votul Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate pentru un guvern format din specialiști. În aceeași zi, președintele l-a desemnat pe Adrian Veștea fără să se consulte în prealabil cu conducerea PNL, care a refuzat să-i acorde votul.

Cabinetul propus de acesta a primit pe 22 iunie numai 189 de voturi, cu 44 mai puține decât pragul necesar învestirii de 233 de voturi. Parlamentarii PNL, USR și UDMR au decis să nu voteze și au părăsit sala la momentul votului. O decizie asemănătoare a fost luată și de AUR. George Simion anunțase că cei care rămân să voteze sunt considerați „trădători”.

A treia desemnare, o nouă resemnare

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări, care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a chemat partidele politice la consultări pe 16 septembrie. Pe masa negocierilor s-ar fi aflat două propuneri formulate de partide: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

În cele din urmă Nicușor Dan a anunțat pe 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. A fost vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR. Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a reușit nici el să obțină o majoritate în Parlament. În timp ce era plecat în Cehia. Nicușor Dan a anunțat că va veni din nou cu o nouă propunere luni, 5 octombrie.