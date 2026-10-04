O epavă americană din al Doilea Război Mondial zace de 82 de ani pe fundul Tamisei, în apropiere de Londra, cu circa 1.500 de tone de explozibil la bord, care constă în bombe grele, muniție fragmentară, fosfor alb și focoase. Deoarece corpul navei se degradează, autoritățile se tem că prăbușirea catargelor ar putea declanșa o detonare care ar putea arunca resturi până la 3.000 de metri și genera un val de circa cinci metri.

Poreclită „bomba cu ceas” a Londrei, vasul american SS Richard Montgomery este una dintre cele mai periculoase epave din lume. În vara anului 1944, la doar câteva zile după Debarcarea din Normandia, ambarcațiunea a tras ancora, dar s-a lovit de un banc de nisip, s-a inundat și s-a scufundat cu tot cu cele 1.500 de tone de explozibil la bord. După ce a supraviețuit traversării Oceanului Atlantic și atacurilor submarinelor germane, nava se îndrepta spre baza americană din Cherbourg, Franța, recent eliberată de sub naziști.

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„Nu ne îngrijorează doar explozibilii de pe epavă”, a spus Nolan Conway, cel care conduce operațiunea de salvare de pe o barjă olandeză de ultimă generație. „Trebuie să fim atenți la lucrurile din jurul barjei”, deoarece orice mișcare greșită ar putea provoca o detonare a epavei.

Epava a stat în toți acești ani ca un fel de monument de război, cu cele trei catarge vizibile deasupra liniei de plutire și marcate clar pe hărțile nautice. Aceasta poate fi văzută de pe uscat, prilej cu care a devenit și un obiectiv turistic.

Deși Montgomery este o capsulă a timpului care amintește că umbra războiului încă persistă, aceasta este și o potențială bombă cu ceas. După mai bine de 82 de ani de când s-a scufundat, guvernul britanic a decis că este timpul să facă ceva pentru a preveni o catastrofă. Epava se află la doar câțiva kilometri de țărm și la doar câteva sute de metri de rutele de navigație pe unde trec anual mii de transportoare de marfă, nave container, remorchere, nave transportatoare de GPL și vase de croazieră.

Londra a alocat un buget de 12 milioane de dolari pentru îndepărtarea celor trei catarge, după ce experții au ajuns la concluzia că structurile de oțel ale acestora ar putea prăbuși punțile și ar pune presiune pe explozibilul din cală.

De-a lungul anilor, epava a adunat pericole suplimentare. Fundul mării din jurul ei este presărat cu obiecte pe jumătate îngropate, posibil mine defensive și muniții antiaeriene lăsate de marina britanică, precum și mine ofensive și bombe neexplodate lansate de germani.

Cu toate că evaluările riscului realizate de guvernul britanic rămân secrete, experții de la Colegiul Regal Militar de Științe au estimat în 1970 că, în cazul unui eveniment nefericit, unde toată muniția ar exploda, s-ar produce o adevărată catastrofă. Resturile ar putea fi împrăștiate până la 3.000 de metri înălțime și ar putea crea un val uriaș de cinci metri, de tip tsunami, care ar amenința toate orașele din zonă și industria locală, inclusiv industria petrolieră și gazieră din apropiere.