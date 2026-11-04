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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
Redacția Gândul
Publicat:
04.11.2026, 19:47
Actualizat:
04.11.2026, 19:49
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Invitatul emisiunii este Andrei Marga
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