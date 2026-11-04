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Bomboane cu ace și obiecte metalice ascuțite, oferite copiilor de Halloween. Poliția a deschis anchete

Bomboane cu ace și obiecte metalice ascuțite, oferite copiilor de Halloween. Poliția a deschis anchete
Sursă foto: Shutterstock
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Ace și alte obiecte metalice ascuțite au fost descoperite în dulciuri oferite de Halloween în Germania, Austria și Ungaria. Incidentele au determinat poliția să avertizeze părinții să verifice ce au primit copiii lor.

Poliția a raportat mai multe astfel de cazuri în landuri din Germania, din Bavaria, în sud-estul țării, până în Saxonia Inferioară, în nord. O fetiță de nouă ani s-a rănit la limbă în timp ce mânca o ciocolată în Bremervörde, la vest de Hamburg. În interiorul acesteia a fost găsit un ac cu lungimea de 5 cm.

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Între timp, poliția din Ungaria a deschis o anchetă penală după ce au fost găsite cuie, șuruburi și bucăți de sârmă în dulciuri oferite copiilor care au colindat de Halloween în orașul Gyömrő și în împrejurimile acestuia, la est de Budapesta, transmite BBC.

Autoritățile locale au precizat că unei fetițe i s-a oferit o bomboană de caramel în care se afla un cui, ascunsă într-un ambalaj de ciocolată. Din fericire, aceasta a observat la timp și nu a înghițit bomboana.

Sursă foto: Shutterstock

Au fost raportate cazuri în mai multe țări

Mai multe cazuri au fost raportate și în Austria, unde ministrul de interne, Gerhard Karner, a condamnat incidentele, calificându-le drept „lașe, malițioase și, în unele cazuri, periculoase pentru viață”. Poliția austriacă a anunțat că sunt în desfășurare anchete în patru landuri și că o fetiță de 10 ani a suferit o rană ușoară în zona gurii după ce a mușcat dintr-o ciocolată, în zona Amstetten, la est de Linz.

Guvernatoarea landului Austria Inferioară, Johanna Mikl-Leitner, a declarat că autorii trebuie să suporte consecințele legii în toată asprimea ei, adăugând: „Copiii noștri merită o copilărie lipsită de griji și vom continua să ne asigurăm că așa va fi”.

Poliția germană din landul Bavaria (sud-est) a precizat că, deși cazuri similare au fost raportate și în ultimii doi ani, datele inițiale din acest an indică o creștere semnificativă a numărului de incidente. Poliția din Bavaria a raportat nu mai puțin de 25 de cazuri în care dulciurile conțineau ace, șuruburi sau cuie.

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