Desemnarea și validarea ca premier a diplomatului de carieră Luca Niculescu are în spate un proiect PSD, a afirmat jurnalistul și publicistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Practic, Niculescu este un paravan pentru implementarea obiectivelor social-democraților, spune cunoscutul jurnalist.

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Jurnalistul Gândul Ionuț Cristache și invitatul său au comentat pe tema mult discutatului interviu oferit de actualul premier la Televiziunea Națională, Interviu notabil prin faptul că Niculescu nu a transmis nimic notabil.

Premierul „Vom vedea”

Ionuț Cristache: Luca Niculescu, premierul vom vedea. Niciun răspuns pe pensii, salarii. Niciun răspuns pe politică externă. Niciun răspuns pe politica energetică a țării. Niciun răspuns pe relația cu Nicușor Dan. Niciun răspuns pe relația cu PSD. Niciun răspuns despre greaua moștenire. A ieșit să spună, vom vedea. A repetat vom vedea ca o mantră, cred că de vreo 30 de ori în interviul ăsta. De ce mai ieși? De ce mai ieși la televizor dacă nu ai nimic de spus. Și cum e posibil să fii atât de gol de conținut după ani de experiență în presă și în diplomație? Nu, nu înțeleg.

Doru Bușcu: Am mai vorbit despre asta. El nu este tocmai premierul acestui guvern. E numele conspirativ, eticheta sub care se ascunde un guvern PSD. Estr personajul din Ilf și Petrov, omul care lua asupra lui faptele escrocilor și mergea la pușcărie fiind remunerat. N-o să intre la pușcărie Luca Niculescu, pentru că e băiat de treabă, nu e genul pe care să te răzbuni, în care să dai, pe care să-l ataci.

Rolul lui Luca Niculescu

„El trebuie să stea acolo pentru ca miniștrii PSD să poată face ce și-au propus să facă. Că au dorit să ajungă la guvernare fără însă să-și asume poziția integrală de premier”, a completat invitatul.

În același contect, Doru Bușcu a mai observat că, din punctul său de vedere, premierul nu va demara mișcări diplomatice de anvergură pe relația cu America și în contextul victoriei democraților la alegerile intermediare.