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Enigma Luca Niculescu. Doru Bușcu: El nu este tocmai premierul acestui guvern/E numele conspirativ sub care se ascunde un guvern PSD

Enigma Luca Niculescu. Doru Bușcu: El nu este tocmai premierul acestui guvern/E numele conspirativ sub care se ascunde un guvern PSD
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Desemnarea și validarea ca premier a diplomatului de carieră Luca Niculescu are în spate un proiect PSD, a afirmat jurnalistul și publicistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Practic, Niculescu este un paravan pentru implementarea obiectivelor social-democraților, spune cunoscutul jurnalist. 

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Jurnalistul Gândul Ionuț Cristache și invitatul său au comentat pe tema mult discutatului interviu oferit de actualul premier la Televiziunea Națională, Interviu notabil prin faptul că Niculescu nu a transmis nimic notabil.

Premierul „Vom vedea”

Ionuț Cristache: Luca Niculescu, premierul vom vedea. Niciun răspuns pe pensii, salarii. Niciun răspuns pe politică externă. Niciun răspuns pe politica energetică a țării. Niciun răspuns pe relația cu Nicușor Dan. Niciun răspuns pe relația cu PSD. Niciun răspuns despre greaua moștenire. A ieșit să spună, vom vedea. A repetat vom vedea ca o mantră, cred că de vreo 30 de ori în interviul ăsta. De ce mai ieși? De ce mai ieși la televizor dacă nu ai nimic de spus. Și cum e posibil să fii atât de gol de conținut după ani de experiență în presă și în diplomație? Nu, nu înțeleg.

Doru Bușcu: Am mai vorbit despre asta. El nu este tocmai premierul acestui guvern. E numele conspirativ, eticheta sub care se ascunde un guvern PSD. Estr personajul din Ilf și Petrov, omul care lua asupra lui faptele escrocilor și mergea la pușcărie fiind remunerat. N-o să intre la pușcărie Luca Niculescu, pentru că e băiat de treabă, nu e genul pe care să te răzbuni, în care să dai, pe care să-l ataci.

Rolul lui Luca Niculescu

El trebuie să stea acolo pentru ca miniștrii PSD să poată face ce și-au propus să facă. Că au dorit să ajungă la guvernare fără însă să-și asume poziția integrală de premier, a completat invitatul.

În același contect, Doru Bușcu a mai observat că, din punctul său de vedere, premierul nu va demara mișcări diplomatice de anvergură pe relația cu America și în contextul victoriei democraților la alegerile intermediare.

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