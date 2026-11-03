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Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei

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Disputa furibundă dintre liderul AUR, George Simion, și vedeta Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a fost comentată de euroarlamentarul Gheorghe Piperea în emisiunea Ai Aflat! de marți. Liderul AUR a declarat că va arbitra personal acest conflict foarte mediatizat.

Umăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Luni. Anca Alexandrescu l-a acuzat pe George Simion că vrea să o scoată de la Realitatea PLUS: „Am ajutat la crearea unui monstru, dar tot eu voi ajuta la înlăturarea lui”. 

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Invitatul lui Ionuț Cristache a subliniat că disputa nu face deloc bine partidului al cărui membru este.

Din păcate nu. Nu-i face nici domnul ei sale bine (n.r. – Ancăi Alexandrescu), dar asta este situația. O să ne treacă până la urmă”, a declarat Gheorghe Piperea în studioul Gîndul.

Este vorba despre o mișcare politică

Chestionat dacă vede o împăcare posibilă, cunoscutul avocat a negat acest lucru. Totuși, politicianul a invocat ideea unui compromis. 

Acum nu. Este clar că este o tensiune foarte mare, dar nu despre asta este vorba aici și nici despre persoane nu este vorba. Este vorba despre o mișcare politică. Sunt doi exponenți ai conflictului. De fapt, sunt cele două părți ale conflictului. Sunt niște dispute personale între cele două persoane. Până nu decid cele două persoane să se întâlnească și să rezolve cumva printr-un compromis…

Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”, a continuat Gheorghe Piperea

La nivel de principii suntem pe aceeași foaie

Lucrurile sunt pe poziție de stand-off, mexican stand-off. Mai durează până se calmează lucrurile. (…)

De asta spun că nu este în regulă pentru ambele părți, pentru că cel puțin la nivel de principii suntem pe aceeași foaie, pe aceeași pagină. Dar în altă ordine de idei, trebuie să se înțeleagă că atunci când personalizezi prea mult o idee, când personalizezi prea mult o instituție, când faci ca instituția să se lipească de o persoană, poți ajunge la astfel de situații că orice probleme are persoana se extinde, contaminează și instituția”.

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