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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Redacția Gândul
Publicat:
03.11.2026, 17:25
Actualizat:
03.11.2026, 17:47
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Invitatul emisiunii este Doru Bușcu
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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
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