Premierul Luca Niculescu, întâlnire cu investitorii străini din România. Relansarea economiei, prioritatea Guvernului

Luca Niculescu a avut o întâlnire, miercuri, cu reprezentanții investitorilor străini din România. Premierul României le-a transmis acestora că principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei. La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Externelor, Danuț Neculăescu, Energiei, Dumitru Chisăliță, Muncii, Florin Manole, Sănătății, Alexandru Rogobete, Mediului, Natalia Intotero, și Digitalizării, Bogdan Dumitru, precum și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu.

Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu investitorii străini

„Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale este confirmarea faptului că depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe. Repornirea motoarelor economiei prin noi investiții poate genera noi locuri de muncă și oportunități mai ales pentru tineri”, a declarat Niculescu.

Premierul le-a mulțumit investitorilor pentru rolul important în dezvoltarea României și a subliniat necesitatea reconstruirii încrederii, împreună cu instituțiile statului și companiile românești, pentru identificarea celor mai bune soluții destinate mediului de afaceri.

Premierul Luca Niculescu a prezentat, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții investitorilor străini, principalele măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.

Printre priorități se numără consolidarea diplomației economice, combaterea evaziunii fiscale și reducerea birocrației. Potrivit Guvernului, măsurile urmăresc alinierea la standardele economiilor dezvoltate și adaptarea politicilor economice la cerințele investitorilor.

Reprezentanții investitorilor străini au venit, la rândul lor, cu propuneri concrete pentru stimularea economiei. Pentru menținerea unui dialog constant cu mediul de afaceri, Luca Niculescu i-a solicitat șefului Cancelariei Prim-Ministrului să organizeze întâlniri trimestriale cu participarea reprezentanților Guvernului.