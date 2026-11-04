Prima pagină » Știri politice » Premierul Luca Niculescu, întâlnire cu investitorii străini din România. Relansarea economiei, prioritatea Guvernului

Premierul Luca Niculescu, întâlnire cu investitorii străini din România. Relansarea economiei, prioritatea Guvernului

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luca Niculescu a avut o întâlnire, miercuri, cu reprezentanții investitorilor străini din România. Premierul României le-a transmis acestora că principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei. La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Externelor, Danuț Neculăescu, Energiei, Dumitru Chisăliță, Muncii, Florin Manole, Sănătății, Alexandru Rogobete, Mediului, Natalia Intotero, și Digitalizării, Bogdan Dumitru, precum și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu.

Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu investitorii străini

Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale este confirmarea faptului că depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe. Repornirea motoarelor economiei prin noi investiții poate genera noi locuri de muncă și oportunități mai ales pentru tineri”, a declarat Niculescu.

Premierul le-a mulțumit investitorilor pentru rolul important în dezvoltarea României și a subliniat necesitatea reconstruirii încrederii, împreună cu instituțiile statului și companiile românești, pentru identificarea celor mai bune soluții destinate mediului de afaceri.

Premierul Luca Niculescu a prezentat, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții investitorilor străini, principalele măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.

  • Printre priorități se numără consolidarea diplomației economice, combaterea evaziunii fiscale și reducerea birocrației. Potrivit Guvernului, măsurile urmăresc alinierea la standardele economiilor dezvoltate și adaptarea politicilor economice la cerințele investitorilor.

Reprezentanții investitorilor străini au venit, la rândul lor, cu propuneri concrete pentru stimularea economiei. Pentru menținerea unui dialog constant cu mediul de afaceri, Luca Niculescu i-a solicitat șefului Cancelariei Prim-Ministrului să organizeze întâlniri trimestriale cu participarea reprezentanților Guvernului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂTrump ar lua în considerare să îl demită secretarul Apărării SUA Pete Hegseth
19:56
Trump ar lua în considerare să îl demită secretarul Apărării SUA Pete Hegseth
REACȚIEMesajul transmis de președintele Nicușor Dan după întâlnirea de la Cotroceni cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA
18:38
Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan după întâlnirea de la Cotroceni cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA
REACȚIEMAE răspunde șefei AfD, care a spus că migranții din România jefuiesc sistemul social din Germania
18:21
MAE răspunde șefei AfD, care a spus că migranții din România jefuiesc sistemul social din Germania
PROIECT DE LEGEConcediul de odihnă al directorilor de școli și al inspectorilor școlari ar putea fi majorat. Câte zile libere ar putea primi
18:20
Concediul de odihnă al directorilor de școli și al inspectorilor școlari ar putea fi majorat. Câte zile libere ar putea primi
CONTROVERSĂVasile Iliuță, baronul local care și-a extins imperiul în străinătate. Are în portofoliu o vamă istorică și mai multe hoteluri. Complexuri cumpărate mai ieftin decât un apartament din București
18:12
Vasile Iliuță, baronul local care și-a extins imperiul în străinătate. Are în portofoliu o vamă istorică și mai multe hoteluri. Complexuri cumpărate mai ieftin decât un apartament din București
NEWS ALERTRomânia e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar, i-a spus președintele Nicușor Dan numărului 2 din Pentagon, la întâlnirea de la Cotroceni. Decizia lui Trump e așteptată în decembrie – surse
18:05
România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar, i-a spus președintele Nicușor Dan numărului 2 din Pentagon, la întâlnirea de la Cotroceni. Decizia lui Trump e așteptată în decembrie – surse
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Mediafax
Șpagă la Apele Române pentru amenzi mai mici. Doi angajați, arestați preventiv
Click
Monica Davidescu și-a lăsat soacra fără replică! Ce i-a spus și de ce a refuzat să devină doamna Temișan
Digi24
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Cancan.ro
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
Ce se întâmplă doctore
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Mumiile incașe dezvăluie drogurile utilizate în timpul sacrificiilor umane
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
EMISIUNIIlie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Egnatia, joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 22:00
19:48
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Egnatia, joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 22:00
AI AFLAT!„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
19:47
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
INEDITO mare companie aeriană care operează și în România și pe care mulți români o folosesc pentru citybreake-uri vrea să taxeze folosirea toaletelor din avion cu 2 euro
19:42
O mare companie aeriană care operează și în România și pe care mulți români o folosesc pentru citybreake-uri vrea să taxeze folosirea toaletelor din avion cu 2 euro
FLASH NEWSUn medic de la Spitalul de Urgență Slobozia, anchetat pentru consum de droguri. Acesta s-ar fi prezentat sub influența substanțelor la locul de muncă
19:30
Un medic de la Spitalul de Urgență Slobozia, anchetat pentru consum de droguri. Acesta s-ar fi prezentat sub influența substanțelor la locul de muncă
COMUNICATRelaxing Friday, varianta mai buna a Black Friday Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6 noiembrie
19:12
Relaxing Friday, varianta mai buna a Black Friday Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6 noiembrie
EXTERNEBomboane cu ace și obiecte metalice ascuțite, oferite copiilor de Halloween. Poliția a deschis anchete
19:07
Bomboane cu ace și obiecte metalice ascuțite, oferite copiilor de Halloween. Poliția a deschis anchete

Cele mai noi

Trimite acest link pe