Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de miercuri, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat cele mai importante efecte susceptibile să se producă în politica de peste Ocean după eșecul de proporții suferit de republicani la alegerile intermediare. În viziunea cunoscutului politolog, Donald Trump se va regrupa rapid și va încerca să recupereze terenul mizând în special pe politica externă.

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Invitatul jurnalistului Gândul a subliniat că, din punctul său de vedere, republicanii vor schimba doar „retorica”, nu și „susbstanța” față de Europa.

Substanța rămâne aceeași

„În politica externă nu mă aștept la schimbări semnificative. Eu am urmărit foarte atent online lucrările Forumului de Securitate de la Varsovia, unde a participat un influent membru al Partidului Democrat, congresmenul Jim Haynes, membru al Comisiei Intelligence din Camera Reprezentanților, care a mers mai departe de midterm. Spunând că chiar în 2028, dacă un președinte susținut de tabăra democrată va ajunge la Casa Albă, se va schimba numai retorica față de Europa și nicidecum substanța”.

Democrații vor o politică externă foarte restrictivă

Acesta mai remarcă orientarea de extremă stângă a aripii democrate.

„Nu cred că de mâine începând ,vom vedea o schimbare radicală. Nu cred, pentru că Trump poate căuta să recupereze în exterior sau să își marcheze puncte în exterior, chiar dacă el va fi puternic focalizat și pe problemele interne. Mai există o problemă. Acest curent de extrema stângă din Partidul Democrat este promotorul unei politici externe foarte restrictive, cu accente sau hai să spunem rezerve față de Israel. Își dorește un fel de moralitate în acțiunea externă americană. Deci nu știu cât de avantajos este acest curent, care devine tot mai proeminent în cadrul Partidului Democrat”.

Pericol mic de suspendare a lui Trump

Ștefan Popescu nu mizează pe o schimbare dramatică peste Ocean, ci mai degrabă pe o determinare a președintelui Trump de a recupera terenul. În altă ordine de idei, politologul observă că, personal, este sceptic cu privire la reușita unei proceduri de suspendare a liderului de la Casa Albă, așa cum amenință democrații.