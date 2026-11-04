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Corina Drăgotescu explică prăbușirea lui Trump: America este la un punct de cotitură existențial/Democrații au câștigat și pe vot negativ

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America se află la răscruce, lucru atestat pe deplin de eșecul spectaculos al republicanilor la alegerile intermediare, a afirmat jurnalista Corina Drăgotescu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Corespondenta Gândul peste Ocean a remarcat că greșelile personale ale lui Donald Trump au facilitat victoria democraților, nu discursul politic al acestora. 

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Populația a ajuns la un preaplin

De la fața locului, cunoscuta realizatoare de televiziune a deschis atmosfera incendiară resimțită de alegători. Aceștia au taxat sărăcirea americanilor de rând. Deși au fost taxați de cetățeni pentru excesele doctrinei woke în 2024, democrații au profitat acum de impopularitatea măsurilor luate de Administrația Trump, a explicat Drăgotescu

Corina Drăgotescu: Cred că, într-adevăr, democrații au câștigat și pe vot negativ, au câștigat din sentimentul că populația a ajuns la un preaplin și au câștigat mai puțin pe promisiunile unor politici proprii. Dar, în egală măsură, cred că nu se vor mai duce atât de mult cu ceea ce a deranjat foarte mult. Politicile la extrem în ceea ce privește comunitatea LGBT. Politicile la extrem în ceea ce privește corporațiile.

Democrații și-au învățat lecția

Ionuț Cristache: Spui că și democrații își vor doza politicile învățând lecția. 

Corina Drăgotescu: Dacă nu își dozează și unii și alții, își pierd partidul. Se duce lumea spre o a treia cale. 

Ionuț Cristache:  E bună amintirea asta a fondului pe care a venit eșecul lui Trump. Totuși, nu se mai putea cu politicile democrate, cu progresismul acerb, cu diferențele de gen, cu cotele. Era o nebunie în America, cu armata care trebuia să ia și generali transgender și lucruri suprarealiste.

Trump a aruncat cetățenii peste gard

Însă excesele mari au fost și de partea liderului de la Casa Albă, lucru care l-a costat scump într-un moment de răscruce pentru Statele Unite, a mai explicat jurnalista.

Corina Drăgotescu: Să ne înțelegem, nu există o opoziție a populației față de LGBT. Există o opoziție față de ce e prea mult.

Ionuț Cristache: De exces până la urmă.

Corina Drăgotescu: Nu a fost o opoziție față de adunatul emigranților ilegali de pe stradă. A fost o opoziție și o nemulțumire pentru că, imediat după ce le-a promis celor din grupul latino că o vor duce mai bine și vor fi bogați, Trump s-a apucat să ia de mânuță și să-i arunce peste gard, într-un mod necontrolat. Mai mult, a ajuns la cetățeni. A luat oameni care sunt cetățenii acestei țări, i-a aruncat și pe ei peste gard ca să arate cât de grozav el. Or astea deja intră în capitolul excese. Orice exces faci pe un organism social bolnav, cum este și în America, care o duce greu și care este la un punct de cotitură existențial, duce la ceea ce am văzut.

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