Un medic de la Spitalul de Urgență Slobozia, anchetat pentru consum de droguri. Acesta s-ar fi prezentat sub influența substanțelor la locul de muncă

Un medic de la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Slobozia ar fi fost audiat ca martor într-un dosar pentru deținere ilegală de stupefiante, după ce asupra lui ar fi fost găsite droguri pentru consum propriu, transmite Știri pe Surse.

Inculpatul ar avea și permisul de conducere suspendat, după ce, în trecut, a fost prins sub influența drogurilor la volan. De-a lungul timpului, medicul a avut mai multe episoade în care nu a putut fi contactat în timpul gărzilor.

Polițiștii au găsit droguri în posesia acestuia, iar medicul le-a spus că era pentru consum propriu.

Medicul de la ATI ar fi manifestat un comportament inadecvat la locul de muncă

Medicul ar fi manifestat un comportament bizar și la locul de muncă, era agresiv verbal față de colegi și personalul auxiliar, momente, urmate de episoade de euforie. Acesta ar fi consumator de extasy și ar fi fost internat pentru sevraj.

Medicul, care făcea gărzi și la Oltenița, ar fi fost exclus din gărzi de la spitalul Elias în timpul rezidențiatului din cauza consumului de substanțe.