Dosarele intentate liderului suveranist Călin Georgescu sunt de natură politică și sunt fabricate, a afirmat europarlamentarul Gheorghe Piperea în emisiunea Ai Aflat! de marți. Cunoscutul avocat a argument de ce, din perspectiva sa, acesta a fost transformat într-un adevărat deținut politic. Cazul lui Georgescu ilustrează, mai spune europarlamentarul AUR, un dublu standard care nu are legătură cu regulile unui stat de drept. Umăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Dublul standard nu există într-un stat de drept

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a punctat că toată campania judiciară instrumentată în cazul Georgescu arată un dublu standard, pe care îl vede ca cel mai mare rău posibil într-un stat de drept.

„În primul rând vă rog să-mi permiteți să fac referință la ceea ce e cel mai rău într-un stat de drept, dublul standard. Pentru că s-a decis într-un fel sau altul de cineva la nivelul procuraturii, la nivelul servicilor secrete… Oriunde s-ar fi decis chestiunea asta, la nivelul organizațiilor non-guvernamentale care sunt politice, unele dintre ele din exteriorul țării, cum ar fi de exemplu Fundația Friedrich Naumann, nu are importanță.

Este clar că e vorba despre cineva care, într-un fel sau altul, a fost transformat într-un deținut politic. Lucru care într-o democrație, așa cum pretindem noi că suntem, este absolut inadmisibil. Într-o democrație ai un deținut, ai un inculpat, ai un suspect și atât. N-ai un suspect politic, n-ai un deținut politic”, a declarat Gheorghe Piperea în studioul Gândul.

Georgescu vs. Ciucu

În susținerea afirmațiilor sale, avocatul a făcut o analogie cu dosarul DNA în care este anchetat liberalul Ciprian Ciucu.

„Asta este din perspectiva persoanei Georgescu în raport de persoana Ciucu, de exemplu. N-am nicio altă opinie despre dosarul lui Ciucu decât că e vorba despre, în continuare, o prezumpție de nevinovăție. E vorba de un control judiciar pe care l-a decis pe bază de probe și analize instanța. În cazul lui Ciucu, nu numai că nu e niciun fel de problemă să își exercite în continuare un mandat, chiar dacă există o suspiciune foarte gravă la adresa lui, aceea de mită. În timp ce, în partea cealaltă, este mai întâi sub control judiciar, pe urmă arestat, pe urmă sub control judiciar”.

Piperea critică „ invențiile de dosare”

La o simplă comparație a celor două cazuri, mai explică Piperea, se constată limpede că în cazul fostului prezidențiabil există „invenții de dosare ”