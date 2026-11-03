Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Piperea desființează dosarele lui Călin Georgescu: A fost transformat în deținut politic/E un dublu standard/În cazul lui Ciucu, nu e niciun fel de problemă

Piperea desființează dosarele lui Călin Georgescu: A fost transformat în deținut politic/E un dublu standard/În cazul lui Ciucu, nu e niciun fel de problemă

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dosarele intentate liderului suveranist Călin Georgescu sunt de natură politică și sunt fabricate, a afirmat europarlamentarul Gheorghe Piperea în emisiunea Ai Aflat! de marți. Cunoscutul avocat a argument de ce, din perspectiva sa, acesta a fost transformat într-un adevărat deținut politic. Cazul lui Georgescu ilustrează, mai spune europarlamentarul AUR, un dublu standard care nu are legătură cu regulile unui stat de drept. Umăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul

Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american?

Vezi rezultate

Loading ...

Dublul standard nu există într-un stat de drept

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a punctat că toată campania judiciară instrumentată în cazul Georgescu arată un dublu standard, pe care îl vede ca cel mai mare rău posibil într-un stat de drept.

În primul rând vă rog să-mi permiteți să fac referință la ceea ce e cel mai rău într-un stat de drept, dublul standard. Pentru că s-a decis într-un fel sau altul de cineva la nivelul procuraturii, la nivelul servicilor secrete… Oriunde s-ar fi decis chestiunea asta, la nivelul organizațiilor non-guvernamentale care sunt politice, unele dintre ele din exteriorul țării, cum ar fi de exemplu Fundația Friedrich Naumann, nu are importanță.

Este clar că e vorba despre cineva care, într-un fel sau altul, a fost transformat într-un deținut politic. Lucru care într-o democrație, așa cum pretindem noi că suntem, este absolut inadmisibil. Într-o democrație ai un deținut, ai un inculpat, ai un suspect și atât. N-ai un suspect politic, n-ai un deținut politic, a declarat Gheorghe Piperea în studioul Gândul.

Georgescu vs. Ciucu

În susținerea afirmațiilor sale, avocatul a făcut o analogie cu dosarul DNA în care este anchetat liberalul Ciprian Ciucu. 

Asta este din perspectiva persoanei Georgescu în raport de persoana Ciucu, de exemplu. N-am nicio altă opinie despre dosarul lui Ciucu decât că e vorba despre, în continuare, o prezumpție de nevinovăție. E vorba de un control judiciar pe care l-a decis pe bază de probe și analize instanța. În cazul lui Ciucu, nu numai că nu e niciun fel de problemă să își exercite în continuare un mandat, chiar dacă există o suspiciune foarte gravă la adresa lui, aceea de mită. În timp ce, în partea cealaltă, este mai întâi sub control judiciar, pe urmă arestat, pe urmă sub control judiciar”.

Piperea critică invențiile de dosare”

La o simplă comparație a celor două cazuri, mai explică Piperea, se constată limpede că în cazul fostului prezidențiabil există  invenții de dosare ”

Intervin complete de divergență, aceleași, în care de fiecare dată balanța trece în partea cealaltă. Și în același mod se poate analiza ce se întâmplă cu invențiile acestea de dosare. Unele dintre ele sunt de-a dreptul rizibile. Nu știu dacă s-a sesizat, dar nu e vorba în acest caz decât de cineva care, cu o firmă care, înainte de a se ocupa de chestiunea asta, obține o autorizație de la Ministerul de Interne. A verificat dacă în casă există sau nu există instrumente de ascultare. Asta este fapta penală pentru care s-a deschis un dosar penal. Este de-a dreptul rizibil, pentru că firma aia are o autorizație pentru a face fix asta de la Ministerul de Interne.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:25
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
16:03
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei
EXCLUSIV Cristoiu explică lecția Bulgariei pentru România: Acolo a câștigat Călin Georgescu/Iotova a fost și mai violentă pe ideea de pace
11:59
Cristoiu explică lecția Bulgariei pentru România: Acolo a câștigat Călin Georgescu/Iotova a fost și mai violentă pe ideea de pace
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea
18:05
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea
EXCLUSIV Lecția Poloniei sau momentul adevărului. Cristoiu: Tefeliștii sunt în stare de orice/Ei cred că împotriva suveraniștilor trebuie să acționezi cu pumnul
17:49
Lecția Poloniei sau momentul adevărului. Cristoiu: Tefeliștii sunt în stare de orice/Ei cred că împotriva suveraniștilor trebuie să acționezi cu pumnul
EXCLUSIV Cristoiu explică criza poloneză: Tusk a așteptat să plece președintele și a dat „loviturica”/A fost laș
16:20
Cristoiu explică criza poloneză: Tusk a așteptat să plece președintele și a dat „loviturica”/A fost laș
Mediafax
„Dorea cu orice chip să îl acuze”. Cum ar fi construit un procuror un dosar penal folosind declarații pe care martorii nu și le asumau
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Adevarul
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Cum își ține Leonard Doroftei soția aproape după 32 de ani de căsnicie! Obiceiul de la care nu se abat
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii s-ar fi înșelat! O etapă majoră din evoluția cosmică ar fi fost greșit înțeleasă
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
INEDIT De ce oferim flori la înmormântări și ni le cumpărăm când suntem triști: ce legătură au florile cu doliul și sănătatea emoțională, încă de acum 60.000 de ani
17:43
De ce oferim flori la înmormântări și ni le cumpărăm când suntem triști: ce legătură au florile cu doliul și sănătatea emoțională, încă de acum 60.000 de ani
CONTROVERSĂ Florin Manole contraatacă în scandalul morților raportați în PNRR: Domnule Pîslaru, am să vă demonstrez cât de mincinos sunteți!
17:39
Florin Manole contraatacă în scandalul morților raportați în PNRR: Domnule Pîslaru, am să vă demonstrez cât de mincinos sunteți!
PROIECT DE LEGE USR a luat la țintă parlamentarii-avocați. Vrea să le interzică să reprezinte clienți în procese împotriva statului român. Ce prevede proiectul de lege
17:11
USR a luat la țintă parlamentarii-avocați. Vrea să le interzică să reprezinte clienți în procese împotriva statului român. Ce prevede proiectul de lege
NEWS ALERT Alertă în Europa: Șase avioane de pasageri au fost vizate de amenințări cu bombă în decurs de câteva ore. Autoritățile au efectuat controale pe mai multe aeroporturi
17:02
Alertă în Europa: Șase avioane de pasageri au fost vizate de amenințări cu bombă în decurs de câteva ore. Autoritățile au efectuat controale pe mai multe aeroporturi
NEWS ALERT Cristela Georgescu lansează un avertisment pentru cei care se bucură de arestarea soțului său: „Acest om nici măcar nu a fost judecat” / „Este un caz de persecuție politică de neimaginat”
17:02
Cristela Georgescu lansează un avertisment pentru cei care se bucură de arestarea soțului său: „Acest om nici măcar nu a fost judecat” / „Este un caz de persecuție politică de neimaginat”
EXCLUSIV Gheorghe Piperea, detalii despre protestul pe care AUR îl pregătește pentru Călin Georgescu: Îl susținem fără ezitare
16:54
Gheorghe Piperea, detalii despre protestul pe care AUR îl pregătește pentru Călin Georgescu: Îl susținem fără ezitare

Cele mai noi

Trimite acest link pe